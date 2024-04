IHSG Dibuka Menguat, Saham Emiten Emas ANTM, HRTA, MDKA Mengilap

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di zona merah pada perdagangan hari ini, Kamis (4/4/2024). Saham-saham emas seperti ANTM, HRTA, MDKA hingga AMMN terpantau bergerak bervariasi hari ini.

Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka stagnan pada posisi 7.166,84 dan bergerak menguat ke zona hijau. IHSG sempat bergerak di rentang 7.165-7.201 sesaat setelah pembukaan.

Tercatat, 185 saham menguat, 99 saham melemah, dan 203 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau naik menjadi Rp11.677 triliun.

Saham-saham emiten emas tercatat bergerak bervariasi merespons pergerakan harga emas yang melambung tinggi. Saham emiten penambang emas seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) misalnya dibuka bergerak menguat 2,51% ke level Rp2.450 per saham pada pagi ini.

Begitu pula dengan saham emas Grup Bakrie, PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) naik 1,94% ke level Rp158 per saham. Lalu saham ARCI naik 1,76% ke Rp346, HRTA naik 1,49% ke level Rp410, dan ANTM naik 0,91% ke level Rp1.660 per saham.

Di sisi lain, beberapa saham emiten emas bergerak stagnan dan melemah, seperti AMMN dibuka stagnan pada harga Rp8.700, UNTR melemah 0,89% ke level Rp25.025 per saham, dan PSAB melemah 1,13% ke level Rp175 per saham.

Sementara itu, saham-saham emiten berkapitalisasi pasar besar seperti BBCA dibuka naik 1,57%, TLKM menguat 0,29%, BBRI naik 1,33%, dan MEDC menguat 1,29% sesaat setelah pembukaan perdagangan hari ini.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan memperkirakan IHSG bergerak melemah terbatas dalam rentang pergerakan 7.140-7.200 pada hari Kamis (4/4/2024).

"Kondisi ini salah satunya didasari indikator Stochastic RSI yang sudah memasuki oversold area dan adanya critical support level di kisaran 7.140 tersebut," tutur Valdy, Kamis (4/4/2024).

Menurut Valdy, pasar menunggu beberapa rilis data untuk kawasan Eropa. Pada Kamis (4/4/2024), pertemuan yang akan membahas Kebijakan Moneter di kawasan Eropa akan berlangsung.

Realisasi inflasi Euro Area di Maret 2024 yang lebih rendah dari perkiraan membuka ruang pemangkasan suku bunga oleh ECB.

Dari Amerika Serikat, proyeksi neraca perdagangan AS untuk bulan Februari kembali menunjukkan defisit yang semakin melebar, diperkirakan mencapai US$68 miliar.

Ini disebabkan oleh peningkatan impor yang berkelanjutan selama dua bulan terakhir, mencapai kisaran USD$300 miliar, sementara ekspor cenderung stagnan sekitar kisaran USD$250 miliar. Kondisi ini diperkirakan memicu pelemahan dolar AS dalam jangka pendek.

Adapun beberapa saham yang menjadi top picks Phintraco Sekuritas di Kamis (4/4/2024) adalah TKIM, INKP, MEDC, ELSA, LSIP, dan AALI.

Sebelumnya, melansir Bloomberg, harga emas spot menguat 0,03% ke US$2.300,6 per troy ounce pada pukul 08.04 WIB. Harga emas kembali menyentuh rekor tertinggi, yang juga memperpanjang reli selama berminggu-minggu setelah ketua bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve, Jerome Powell, menegaskan bahwa mungkin akan tepat untuk menurunkan suku bunga 'pada suatu saat di tahun ini'.

Harga emas batangan naik sebanyak 0,9% ke level tertinggi baru sepanjang masa di US$2.301,21 per ounce. Meskipun Powell mengulangi pendekatan wait and see yang dilakukan The Fed, jalur penurunan suku bunga yang dilakukan bank sentral AS tetap tidak berubah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel