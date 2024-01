Masih Mode Liburan, Bursa Eropa dan Wall Street Turun Hari Perdana Perdagangan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Saham-saham di Eropa dan Wall Street melemah pada akhir perdagangan Selasa, seiring dengan harga utang pemerintah AS, karena surutnya optimisme pasar mengenai penurunan suku bunga tepat waktu dari Federal Reserve.

Di Eropa, indeks STOXX 600 pan-regional (.STOXX) ditutup turun 0,11%, sementara indeks saham seluruh dunia MSCI yang berpusat di AS (.MIWD00000PUS) merosot 1,01%.

Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 0,07%, S&P 500 (.SPX) kehilangan 0,57% dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 1,63%.

Jumat lalu, tiga indeks saham utama AS mencatat kenaikan bulanan, triwulanan, dan tahunan karena para pedagang memperkirakan kemungkinan penurunan suku bunga The Fed yang lebih tinggi tahun ini. Indeks acuan S&P 500 menutup tahun ini dalam kisaran 1% dari rekor penutupan tertinggi pada 3 Januari 2022.

Dolar AS melonjak terhadap mata uang utama karena imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun, yang bergerak berbanding terbalik dengan harga, rebound dan diperdagangkan di atas 4% pada awal hari – tanda menurunnya ekspektasi penurunan suku bunga pada tahun 2024.

Imbal hasil (yield) acuan AS pada minggu lalu diperdagangkan serendah 3,783%, atau lebih dari 150 basis poin penurunan suku bunga yang telah diperhitungkan oleh kontrak berjangka pada bulan Desember mendatang untuk target suku bunga The Fed ketika perekonomian melambat.

Kekhawatiran terbesarnya adalah apakah pasar salah mengartikan perlambatan pertumbuhan sebagai tanda peringatan akan terjadinya resesi, kata Jack Janasiewicz, manajer portofolio dan ahli strategi portofolio utama di Natixis Investment Managers Solutions di Boston.

“Risikonya adalah kita mendapatkan beberapa soft print (tetapi) yang paling penting adalah pasar tenaga kerja,” katanya. "Naluri saya mengatakan bahwa pasar akan memperkirakan pelemahan ke dalam hasil hard landing tersebut. Itu mungkin akan menjadi latar belakang yang menyesatkan." Saham-saham teknologi memimpin penurunan pasar saham di kedua negara. The Fed Atlanta menurunkan perkiraan GDPNow untuk pertumbuhan tahunan yang disesuaikan secara musiman pada kuartal keempat tahun 2023 menjadi 2,0% dari perkiraan pada tanggal 22 Desember sebesar 2,3%.

Pengeluaran konstruksi AS pada bulan November naik lebih kecil dari perkiraan namun data untuk bulan sebelumnya direvisi jauh lebih tinggi, menunjukkan kekuatan yang mendasarinya.

Dolar AS menguat karena aksi jual yang berlebihan baru-baru ini, kata Marc Chandler, kepala strategi pasar di Bannockburn Global Forex di New York. Laporan pekerjaan bulan Desember pada hari Jumat kemungkinan akan menunjukkan pasar tenaga kerja AS yang masih kuat, katanya.

“Ketika The Fed bertemu pada akhir bulan ini, mereka akan melihat pertumbuhan di atas tren dan pasar tenaga kerja yang tangguh. Pasar tenaga kerja yang tangguh berarti pendapatan, yang berarti permintaan, itulah sebabnya dolar pulih,” kata Chandler.

Jajak pendapat Reuters menunjukkan para ekonom memperkirakan 168.000 lapangan kerja tercipta pada bulan lalu, turun dari 199.000 pada bulan November, dan tingkat pengangguran akan meningkat menjadi 3,8% dari 3,7%.

Indeks dolar, yang mengukur mata uang AS terhadap enam mitra dagang utama, naik 0,83% dan berada di jalur kenaikan persentase harian terbesar sejak Oktober.

Euro melemah 0,91% menjadi $1,0943 dan yen Jepang melemah 0,77% pada 141,95 per dolar.

Kontrak berjangka menunjukkan para pedagang memperkirakan peluang sebesar 79% untuk penurunan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin atau lebih ketika para pengambil kebijakan bertemu pada bulan Maret, menurut FedWatch Tool dari CME Group. Pedagang melihat target suku bunga The Fed sebesar 3,831% pada bulan Desember.

Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun naik 7,3 basis poin menjadi 3,933%.

Imbal hasil obligasi pemerintah zona Euro naik, dengan patokan imbal hasil Jerman 10-tahun naik 0,4 basis poin hari ini di 2,068%.

Para pedagang sedang mempertimbangkan apakah bank-bank sentral utama akan menilai inflasi sudah cukup melambat sehingga memungkinkan dilakukannya penurunan suku bunga besar-besaran guna mendukung perekonomian.

Harga minyak turun karena investor mengurangi prospek penurunan suku bunga dan meredakan kekhawatiran bahwa ketegangan di Laut Merah akan mengganggu pasokan. Harga telah naik sekitar $2 per barel sebelumnya menyusul serangan terhadap kapal oleh pemberontak Houthi pada akhir pekan dan laporan kedatangan kapal perang Iran pada hari Senin.

Minyak mentah AS turun $1,27 menjadi $70,38 per barel, sementara Brent turun $1,15 menjadi $75,89 per barel.

