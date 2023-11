Harga Emas Jatuh Tertekan Kenaikan Dolar dan Imbal Hasil Obligasi AS

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange ditutup turun pada perdagangan Rabu (22/11/2023) waktu setempat, seiring naiknya dolar dan imbal hasil Treasury AS.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun 8,80 dolar AS atau 0,44%, menjadi ditutup pada 1.992,80 dolar AS per ounce.

Indeks dolar AS naik 0,3% terhadap para pesaingnya, sementara imbal hasil Treasury mengurangi kerugian setelah data klaim pengangguran awal yang kuat meresahkan pasar yang memperkirakan Federal Reserve akan mulai menurunkan suku bunga sekitar bulan Juni tahun depan karena perekonomian AS melambat.

"Indeks dolar telah menguat ke level tertinggi hariannya dan hal itu membatasi minat beli terhadap emas," kata Jim Wyckoff, analis senior di Kitco Metals, sebagaimana dikutip Reuters.

Risalah pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve bulan November, yang dirilis pada hari Selasa (21/11), menunjukkan para pejabat Fed setuju bahwa mereka akan melanjutkan dengan “hati-hati” dan hanya menaikkan suku bunga jika kemajuan dalam pengendalian inflasi tersendat.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada hari Rabu (22/11), menunjukan bahwa klaim awal AS untuk tunjangan pengangguran negara turun 24,000 menjadi 209,000 yang disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 18 November. Para ekonom memperkirakan 226,000 klaim untuk minggu terakhir.

Indeks Sentimen Konsumen yang dirilis pada hari Rabu oleh Survei Konsumen Universitas Michigan (UM) turun menjadi 61,3 pada survei November 2023, turun dari 63,8 pada bulan Oktober dan di atas 56,7 pada bulan November lalu.

Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa pesanan barang tahan lama AS turun 5,4% secara bulanan di bulan Oktober berdasarkan penyesuaian musiman menjadi 279,4 miliar dolar.

Sementara harga perak untuk pengiriman Desember turun 18,10 sen atau 0,76% menjadi ditutup pada 23,688 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari turun 15,20 dolar AS atau 1,61% menjadi ditutup pada 930,70 dolar AS per ounce.

