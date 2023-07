Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Katalis Inflasi AS

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) berpotensi menguat pada hari ini, Kamis (13/7/2023) dengan dorongan sejumlah saham pilihan. Pasar saham juga mendapatkan angin segar dari rilis data inflasi AS.

IHSG naik 0,17 persen atau 11,28 poin menjadi 6.808,2 pada Rabu (12/7/2023). Sebanyak 260 saham membukukan kenaikan, 264 saham turun, dan 219 saham stagnan. Total kapitalisasi pasar atau market cap mencapai Rp9.863,01 triliun.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyampaikan perkembangan pergerakan IHSG terlihat berhasil menggeser rentang konsolidasi wajarnya ke arah yang lebih baik, sehingga potensi kenaikan dalam jangka pendek masih terbuka.

Namun, mengingat kenaikan yang dialami sudah cukup terbatas maka para investor harus mewaspadai adanya potensi koreksi wajar.

"Di sisi lain sentimen dari fluktuasi harga komoditas juga nilai tukar rupiah yang masih akan membayangi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," paparnya dalam publikasi riset.

William memprediksi IHSG hari ini bergerak di rentang 6.636-6.888. Rekomendasi saham pilihannya ialah BBCA, ICBP, AALI, BMRI, ASII, TLKM, BSDE

Dalam riset berbeda, analis Samuel Sekuritas Indonesia William Mamudi menyampaikan IHSG (6,808) membentuk spinning top. Inverted head and shoulders terbentuk, dengan neckline di 6,700.

"Potensial lanjut rally pada awal semester II/2023," jelasnya.

Untuk hari ini Analis Teknikal menyukai saham BBCA, MAPI, BUKA dengan rating trading buy, SSMS dengan rating trading sell.

Pasar saham mendapat angin segar dari rilis data ekonomi Paman Sam. Inflasi Amerika Serikat (AS) Juni 2023 melaju paling lambat dalam lebih dari 2 tahun terakhir, mengindikasikan kebijakan Bank Sentral AS The Federal Reserve (The Fed) mampu mengatasi tekanan harga.

Dilansir Bloomberg pada Rabu (12/7/2023), berdasarkan data dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS indeks harga konsumen (IHK) naik 3 persen pada bulan lalu secara tahunan (year on year/y-o-y). Jika dibandingkan dengan Mei 2023, inflasi pada Juni 2023 naik 0,2 persen.

Angka Inflasi AS terkini sebesar 3 persen menyentuh level terendah sejak 2021, tetapi tetap berada di atas target The Fed yang sebesar 2 persen.

Simak pergerakan IHSG hari ini secara live.