Medco (MEDC) Rilis Obligasi Rp1 Triliun, Intip Rencana Penggunaan Dananya

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten minyak dan gas (migas) PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) bakal segera menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2023 senilai Rp1 triliun.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap I tersebut ditawarkan dalam tiga varian, yakni seri A bertenor 3 tahun, seri B bertenor 5 tahun, dan seri C bertenor 7 tahun. Tanggal emisi obligasi jatuh pada 7 Juli 2023.

Adapun, bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi yakni pada 7 Oktober 2023. Sedangkan masa jatuh tempo obligasi yaitu seri A 7 Juli 2026, seri B 7 Juli 2028, dan seri C 7 Juli 2030, yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok obligasi dari masing-masing seri.

Perlu diketahui, obligasi Medco Energi tersebut telah mengantongi rating idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Terdapat empat penjamin pelaksana emisi obligasi Medco Energi, di antaranya yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM).

Pemesanan obligasi minimum Rp5 juta dan kelipatannya. Alhasil, penawaran umum obligasi Medco Energi tersebut menargetkan dana mencapai Rp5 triliun.

Mengacu prospektus ringkas, rencana penggunaan dana obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anak usaha, Medco Platinum Road Pte. Ltd untuk membeli surat utang berdenominasi dolar AS. Adapun, MEDC memiliki kewajiban obligasi dolar AS sebesar US$1,69 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2022, perseroan memiliki liabilitas konsolidasian sebesar US$5,18 miliar, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar US$1,38 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar US$3,80 miliar.

Untuk mendanai kebutuhan operasional, Medco mendapatkan kas dari pinjaman jangka bank pendek sebesar US$35 juta dan pinjaman bank jangka panjang US$849,01 juta.

Sementara itu, MEDC memiliki total aset senilai US$6,93 miliar, dengan kas dan setara kas US$600 juta. Sedangkan ekuitas sebesar US$1,74 miliar.

Berikut Jadwal Pemesanan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Medco Energi:

-Masa Penawaran Awal: 16–22 Juni 2023

-Tanggal Efektif: 30 Juni 2023

-Masa Penawaran Umum: 3–4 Juli 2023

-Tanggal Penjatahan: 5 Juli 2023

-Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 7 Juli 2023

-Tanggal Emisi: 7 Juli 2023

-Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia: 10 Juli 2023.

