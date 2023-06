Indeks Bisnis-27 Ditutup Hijau, Saham ASII dan INCO Jadi Terdepan

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 ditutup menguat ke posisi 589,86 pada perdagangan hari ini, Senin (5/6/2023). Saham emiten ASII dan INCO memimpin penguatan indeks.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks hasil kerja sama dengan Bisnis Indonesia ditutup menguat 0,83 persen atau naik 4,83 poin ke posisi 589,86. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak di rentang 594,85 hingga 585,03. Dari 27 konstituen sebanyak 18 saham menguat, 1 saham stagnan dan 9 saham melemah.

Saham PT Astra International Tbk. (ASII) memimpin penguatan indeks dengan naik 5,81 persen ke posisi Rp6.825 per saham, menyusul saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang menguat ke level Rp6.600 per saham atau sebesar 4,76 persen.

Kemudian saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) yang naik 4,22 persen ke posisi Rp1.975 per saham dan saham emiten retail PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) yang naik 3,03 persen ke posisi Rp2.720 per saham.

Selanjutnya saham yang menguat yaitu PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) dan saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) yang masing-masing menguat sebesar 2,94 persen dan 2,82 persen.

Saham lain yang ikut menguat antara lain UNTR, BFIN, INKP, BBCA, MDKA, TLKM, KLBF, PGAS, JSMR, TBIG dan SMGR.

Sementara itu saham yang stagnan yaitu INTP.

Kemudian saham yang melemah paling dalam yaitu saham bank official matchday FIFA PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) yang turun 2,69 persen ke level Rp5.425 per saham. Disusul oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) yang turun ke level Rp11.550 per saham.

Saham lain yang melemah adalah saham PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) turun 0,76 persen ke posisi Rp650 per saham. Kemudian saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) turun 0,66 persen ke posisi Rp4.500 per saham.

Saham lain yang melemah adalah BBNI, MIKA, AKRA, dan MAPI.

