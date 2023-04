IHSG Hari Ini Berisiko Terkoreksi, Cek Saham HRUM, AKRA, JPFA

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang terkoreksi atau mengalami penurunan terbatas pada perdagangan hari ini, Senin, (10/4/2023).

Head of Technical Analyst Research BNI Sekuritas Andri Zakarias Siregar mengatakan IHSG diproyeksi mengalami tren bullish, selama di atas 6.815. Jika IHSG bisa ditutup harian di bawah 6.815, maka masih berpeluang terkoreksi dengan target 6.752 dan 6.641. Namun apabila IHSG berakhir di atas 6.815, peluang menuju 6.924 dan 6.961.

"Level resistance IHSG hari ini berada 6.815, 6.848, 6.887, 6.900, dengan support 6.769, 6.752, 6.730, 6.694. Sementara perkiraan range di 6.740-6.840," terang Andri dalam riset harian, Senin, (10/4/2023).

Pada Jumat (7/4/2023) lalu, bursa Wall Street tutup terkait libur. Non-farm payrolls Amerika Serikat (AS) untuk Maret 2023 mencapai 236.000, di bawah perkiraan. Begitu juga dengan tingkat pengangguran AS pada bulan yang sama mencapai 3,5 persen, di bawah perkiraan, turun dibandingkan bulan sebelumnya.

Secara year-to-date (YTD), bursa AS mencatat pergerakan positif, dengan kenaikan tertinggi dicatat oleh Nasdaq sebesar 15,5 persen. Sementara itu, Dow Jones dan S&P 500 masing-masing menguat 1,0 persen dan 6,9 persen YTD. Bursa Eropa juga tutup terkait libur.

Bursa Asia Pasifik mencatat kenaikan. Pada Jumat lalu, indeks di bursa kawasan regional Asia Pasifik menguat meskipun banyak yang tutup terkait dengan holiday. Di antara yang mencatat kenaikan cukup signifikan adalah Kospi Composite Index dan Shenzen Index.

Investor menanti data non-farm payroll AS untuk Maret 2023. Jepang melaporkan cadangan devisa US$ 1,26 triliun per Maret 2023. Sementara China mencatat cadangan devisa US$ 3,18 triliun pada bulan yang sama. Sedangkan rupiah berada di posisi IDR 14.909 per dolar AS.

Berikut saham rekomendasi BNI Sekuritas untuk perdagangan hari ini:

HRUM:

Resist: 1.630/1.660/1.695/1.760.

Support: 1.540/1.505/1.460/1.390.

Rekomendasi: BUY 1.550-1.570 target 1.630/1.670 stop loss di bawah 1.500.

HMSP:

Resist: 1.965/1.090/1.120/1.145.

Support: 1.005/985/950/915.

Rekomendasi: SPECULATIVE BUY target 1.090/1.120 stop loss di bawah

1.005/950.

ERAA:

Resist: 560/580/595/620.

Support: 535/520/500/486.

Rekomendasi: BUY 535-545 target 560/580 stop loss di bawah 500.

AKRA:

Resist: 1.605/1.640/1.685/1.740.

Support: 1.545/1.505/1.450/1.390.

Rekomendasi: TRADING BUY target 1.640/1.670 stop loss di bawah 1.500.

JPFA:

Resist: 1.115/1.135/1.160/1.215.

Support: 1.095/1.075/1.050/995.

Rekomendasi: TRADING BUY target 1.135/1.150 stop loss di bawah 1.050.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News