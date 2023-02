Agresivitas The Fed Bakal Berlanjut, Rupiah Ditutup Melemah Rp15.206

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup kembali dalam pelemahan pada akhir perdagangan Rabu (15/2/2023) ke level Rp15.206 per dolar AS di tengah indeks dolar AS yang kembali perkasa.

Mengutip data Bloomberg, Rabu (15/2/2023) pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup melemah 0,26 persen atau 39,5 poin ke Rp15.206 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau menguat 0,36 persen ke 103,60.

Bersama dengan rupiah, sejumlah mata uang di Asia juga melemah, seperti yen Jepang melemah 0,14 persen, dolar Taiwan melemah 0,35 persen, won Korea Selatan melemah paling dalam 1,03 persen, peso Filipina melemah 0,59 persen, dan yuan China melemah 0,25 persen.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai dolar AS hari ini mendapat dukungan di Asia setelah inflasi AS yang sangat tinggi, menunjukkan suku bunga akan tetap tinggi lebih lama dari yang diharapkan investor.

Indeks harga konsumen AS naik 0,5 persen menjadi 6.4 persen pada Januari 2023, sebagian besar karena biaya sewa dan makanan yang lebih tinggi. Itu sejalan dengan perkiraan, meskipun secara tahunan sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan dan menyebabkan perkiraan penurunan suku bunga menjelang akhir 2023 kemungkinan dibatalkan.

Pada Desember 2022, proyeksi anggota dewan Federal Reserve adalah puncak suku bunga sebesar 5,1 persen tahun ini, tetapi pelaku pasar memperkirakan suku bunga akan mencapai puncak di atas 5,2 persen.

“Angka penjualan ritel AS juga akan dirilis dan akan mengukur bagaimana konsumen AS menanggung 450 basis poin kenaikan suku bunga Fed tahun lalu,” jelasnya dalam riset, Rabu (15/2/2023).

Dari sisi domestik, Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) pada Januari 2023 mengalami surplus sebesar US$3,87 miliar atau setara dengan Rp58,9 triliun pada Januari 2023. Nilai ekspor Indonesia Januari 2023 mencapai US$22,31 miliar atau turun 6,36 persen dibanding ekspor Desember 2022.

Dibanding Januari 2022 nilai ekspor naik sebesar 16,37 persen, sedangkan nilai impor Indonesia Januari 2023 mencapai US$18,44 miliar, turun 7,15 persen dibandingkan Desember 2022 atau naik 1,27 persen dibandingkan Januari 2022. NPI surplus selama 33 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Namun, surplus neraca perdagangan Januari 2023 turun tipis dibandingkan dengan Desember 2023 yang mencapai US$3,89 miliar. Meski demikian, angka surplus itu lebih tinggi dibandingkan prediksi pelaku pasar yang memperkirakan sebesar US$ 3,35 miliar.

Selain itu, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal keempat 2022 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal keempat 2022 tercatat sebesar US$396,8 miliar.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada kuartal IV/2022 secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 4,1 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 6,7 persen (yoy).

Untuk perdagangan besok, Rabu (15/2/2023), Ibrahim memperkirakan mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp15.190 - Rp15.240 per dolar AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Rupiah nilai tukar rupiah dolar as