Rupiah Melemah Tembus Rp15.700, Dolar AS Tekan Mata Uang Asia

Bisnis.com, JAKARTA - Mata uang rupiah ditutup melemah 0,36 persen menembus posisi Rp15.719 dihadapan dolar AS pada penutupan perdagangan, Rabu (28/12/2022).



Berdasarkan data bloomberg, rupiah ditutup melemah 56,6 poin atau 0,36 persen ke posisi Rp15.719, sedangkan indeks dolar AS terpantau menguat 0,02 persen ke level 103,910.



Sejumlah mata uang di kawasa Asia Pasifik juga melemah bersama rupiah, diantaranya Yen Jepang 0,30 persen, Peso Philipina melemah 0,49 persen, Rupee India melemah 0,04 persen, Yuan China melemah 0,17 persen dan Bath Thailand melemah 0,17 persen.



Selain itu hanya 3 mata uang asing yang menguat diantaranya Dolar Hong Kong menguat 0,16 persen, Won Korea menguat 0,26 persen, dan Ringgit Malaysia menguat 0,05 persen.



Pengamat Pasar Uang sekaligus Analis Pasar Keuangan PT Sinarmas Futures Ariston Tjendra mengatakan jika rupiah memang melemah terus sejak awal pekan, bahkan secara year to date juga melemah terhadap dolar AS.

"Rupiah dikategorikan risky asset dibandingkan dolar AS. Jadi ketika ada gejolak ekonomi atau kekhawatiran pelaku pasar terhadap perlambatan ekonomi, pelaku pasar biasanya meninggalkan aset berisiko seperti rupiah," katanya menjawab pertanyaan Bisnis, Rabu (28/12/2022).



Posisi rupiah yang sempat menguat di awal perdagangan disebut Ariston sebagai prilaku pasar yang melakukan antisipasi dengan membeli dolar.



"Bisa jadi karena kekhawatiran tadi sehingga pasar melakukan antisipasi dengan membeli dolar sekarang," imbuhnya.

