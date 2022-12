IHSG Hari Ini Bisa Mantul Jelang Pengumuman Suku Bunga BI

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini, Kamis (22/12/2022) di tengah rilis sejumlah data ekonomi. Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan kebijakan suku bunga terbaru hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) 20-21 Desember 2022.

MNC Sekuritas dalam riset hariannya menyebutkan penguatan IHSG kemarin diwarnai dengan munculnya volume pembelian. IHSG diperkirakan masih berpeluang menguat untuk menguji 6.854–6.896 untuk membentuk wave iv dari wave c dari wave (y) pada label hitam.

“Atau pada skenario alternatifnya, posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (x) ke arah 6,982,” tulis MNC Sekuritas.

Namun, pergerakan IHSG diperkirakan masih berada pada fase bearish-nya. MNC Sekuritas menyebutkan level support IHSG hari ini adalah 6.607, 6.641 dan resistance di 6.838, 6.892.

Berikut sejumlah rekomendasi saham dari MNC Sekuritas untuk hari ini :

INKP - Buy on Weakness

INKP ditutup menguat 0,8 persen ke 9.375 pada perdagangan kemarin (21/12). Selama INKP tidak terkoreksi ke bawah 8,975 sebagai stoploss, maka posisi INKP sedang berada di awal wave [v] dari wave 5.

Buy on Weakness: 9.175-9.325

Target Price: 9.875, 10.350

Stoploss: below 8.975

SSMS - Buy on Weakness

SSMS ditutup menguat 1.7 persen ke 1.540 disertai dengan volume pembelian. Selama SSMS tidak terkoreksi ke bawah 1.450 sebagai stoplossnya, maka posisi SSMS saat ini sedang membentuk awal wave c dari wave (v) dari wave [v].

Buy on Weakness: 1.490-1.510

Target Price: 1.590, 1.655

Stoploss: below 1.450

UNTR - Spec Buy

UNTR ditutup terkoreksi 0,1 persen ke 26.625 pada perdagangan kemarin (21/12). Selama UNTR masih mampu bergerak di atas 26.025 sebagai stoplossnya, maka posisi UNTR saat ini sedang berada di awal wave 4.

Spec Buy: 26.300-26.950

Target Price: 28,000, 28650

Stoploss: below 26.025

MAPI - Sell on Strength

MAPI ditutup terkoreksi 1 persen ke 1,420 pada perdagangan kemarin (21/12). Selama MAPI tidak mampu menguat di atas 1.530 sebagai resistance-nya, maka posisi MAPI saat ini sedang berada di bagian dari wave [c] dari wave 4 dari wave (C) dan akan mengarah ke 1.125-1.210.

Sell on Strength: 1.430-1.460

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

