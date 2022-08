XL Axiata EXCL Rancang Obligasi dan Sukuk Rp3 Triliun, Cek Kuponnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten telekomunikasi, PT XL Axiata Tbk. (EXCL) melakukan aksi korporasi dengan menerbitkan surat utang senilai Rp3 triliun, yang terdiri dari obligasi Rp1,5 triliun dan sukuk Rp1,5 triliun.

EXCL bakal menerbitkan obligasi senilai Rp1,5 triliun bersamaan dengan sukuk ijarah Rp1,5 triliun sehingga total penerbitannya mencapai Rp3 triliun pada September 2022.

Berdasarkan prospektus ringkas yang disiarkan di Harian Bisnis Indonesia, Selasa (23/8/2022), emiten berkode EXCL ini bakal menerbitkan dua instrumen surat utang yakni obligasi dan sukuk ijarah.

Penerbitan obligasi merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II EXCL dengan target dana yang dihimpun senilai Rp5 triliun. Adapun, penerbitan kali ini merupakan Obligasi Berkelanjutan II EXCL tahap I 2022 senilai Rp1,5 triliun.

Obligasi tersebut bakal diterbitkan tanpa warkat dengan 4 seri obligasi dengan perbedaan rentang waktu jatuh temponya.

Seri A memiliki jumlah pokok Rp735,225 miliar dengan kupon 6,75 persen per tahun, dan jangka waktu 3 tahun. Seri B jumlah pokoknya Rp111,855 miliar dengan bunga 7,4 persen per tahun dan jangka waktu 5 tahun.

Seri C jumlah pokok Rp177,915 miliar dengan kupon 7,9 persen per tahun dan jangka waktu 7 tahun. Seri D jumlah pokok Rp175 miliar dengan bunga 8,25 persen per tahun dan jangka waktu 10 tahun.

Selain itu, EXCL juga bakal menerbitkan Sukuk Ijarah senilai Rp1,5 triliun yang merupakan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III EXCL tahap I 2022. Sukuk tersebut merupakan bagian dari Sukuk Ijarah Berkelanjutan III EXCL dengan target dana Rp5 triliun.

Lebih lanjut, sukuk ijarah ini bakal diterbitkan tanpa warkat dengan 4 seri sukuk yang ditawarkan berdasarkan perbedaan waktu jatuh tempo. Sama dengan obligasi, ada 4 seri sukuk.

Seri A, sisa imbalan ijarah yang ditawarkan Rp680,915 miliar dengan cicilan Rp45,96 miliar per tahun, yang dihitung dari sisa imbalan ijarah Rp67,5 juta per Rp1 miliar per tahun, yang berjangka waktu 3 tahun dari tanggal emisi.

Seri B, sisa imbalan ijarah yang ditawarkan Rp421,3 miliar dengan cicilan Rp31,176 miliar per tahun, yang dihitung dari sisa imbalan ijarah Rp74 juta per Rp1 miliar per tahun, yang berjangka waktu 5 tahun dari tanggal emisi.

Seri C, sisa imbalan ijarah yang ditawarkan Rp135,135 miliar dengan cicilan Rp10,675 miliar per tahun, yang dihitung dari sisa imbalan ijarah Rp79 juta per Rp1 miliar per tahun, yang berjangka waktu 7 tahun dari tanggal emisi.

Seri D, sisa imbalan ijarah yang ditawarkan Rp262,65 miliar dengan cicilan Rp21,668 miliar per tahun, yang dihitung dari sisa imbalan ijarah Rp82,5 juta per Rp1 miliar per tahun, yang berjangka waktu 10 tahun dari tanggal emisi.

Penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah ialah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Wali amanat ialah PT Bank Mega Tbk.

"Pemeringkatan atas obligasi dan sukuk ijarah ialah AAA idn (triple A) dari Fitch," papar manajemen EXCL dalam prospektus.

Kemudian, perkiraan jadwal pelaksanaan penerbitan obligasi ini dimulai dengan perkiraan tanggal efektif pada 22 Agustus 2022.

Selanjutnya, perkiraan masa penawaran pada 24-29 Agustus 2022, perkiraan tanggal penjatahan pada 30 Agustus 2022, perkiraan tanggal pembayaran 31 Agustus 2022.

Perkiraan tanggal pengembalian uang pemesanan bersamaan dengan tanggal distribusi secara elektronik pada 1 September 2022. Perkiraan tanggal pencatatan di BEI pada 2 September 2022.

