Rupiah Dibuka Menguat saat Dolar AS Lesu

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis pada pembukaan perdagangan Jumat (22/7/2022) menyusul pelemahan indeks dolar AS.

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka menguat tipis 0,01 persen atau 1,5 poin ke Rp15.035 per dolar AS. Sedangkan indeks dolar AS terpantau melemah 0,12 persen ke 106,77.

Bersama dengan rupiah, sejumlah mata uang di Asia lainnya juga menguat seperti dolar Taiwan menguat 0,01 persen, peso Filipina menguat 0,09 persen, rupee India menguat 0,03 persen, dan yuan China menguat 0,04 persen.

Baca Juga : Intip Perkembangan Terbaru Rupiah Digital Bank Indonesia

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi Ibrahim Assuaibi mengatakan untuk perdagangan hari ini, diproyeksikan mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.990 - Rp15.030.



Dolar mencapai level tertinggi 20 tahun pekan lalu setelah Indeks Harga Konsumen AS mencapai puncak empat dekade sebesar 9,1 persen untuk tahun ini hingga Juni, mendorong beberapa pedagang pasar uang untuk bertaruh pada rekor kenaikan suku bunga Fed 100 basis poin untuk Juli. Ekspektasi telah diturunkan menjadi konsensus untuk kenaikan 75 basis poin.

Sementara itu, dari dalam negeri, Asian Development Bank (ADB) menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia menjadi 5,2 persen tahun ini karena permintaan dalam negeri yang bagus dan pertumbuhan ekspor yang stabil.

Revisi proyeksi tersebut diberikan dalam Asian Development Outlook (ADO) Supplement yang dirilis¹1, Kamis (21/7/2022), naik dari prakiraan ADB sebelumnya pada bulan April sebesar 5,0 persen.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Juli 2022

Laporan ini memperkirakan inflasi di Indonesia akan lebih tinggi tahun ini sebesar 4,0 persem dibandingkan dengan proyeksi ADB pada bulan April sebesar 3,6 persen, akibat tingginya harga komoditas.

Untuk 2023, ADB memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh 5,3 persen dan inflasi mencapai 3,3 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :