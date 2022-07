Lucy In The Sky (LUCY) Bakal Punya Pengendali Baru, Lagi Masa Tender Offer

Bisnis.com, JAKARTA - PT Delta Wibawa Bersama (DWB) tengah melakukan penawaran tender wajib saham yang dimiliki pemegang saham PT Lima Dua Lima Tiga Tbk. (LUCY) sebanyak 497.450.200 lembar saham atau sekitar 48,06 persen.

Penawaran tender wajib ini telah dimulai dari tanggal 21 Juni dan ditutup pada 20 Juli 2022. DWB saat ini menjadi pemegang saham LUCY sebesar 7,29 persen.

Komisaris Lima Dua Lima Tiga Calvin Lutvi mengungkapkan penawaran tender wajib saham ini tidak mencakup saham yang dimiliki oleh PT Calvin Rekapital Asia selaku pemegang saham LUCY sebesar 15,5 persen dan juga saham LUCY milik Surya Andarurachman Putra pemegang 12,54 persen.

Baca Juga : 10 Saham Top Losers Senin 13 Juni 2022, Ada ADRO dan SRTG

"Jadi saham yang ditawarkan adalah milik publik sebesar 20,02 persen atau 207.200.200 saham. Dengan demikian, PT Delta Wibawa Bersama setelah penawaran tender wajib ini selesai akan menjadi pengendali baru dengan jumlah saham yang dimiliki sebanyak 59,37 persen,” jelasnya, Selasa (5/7/2022).

PT Delta Wibawa Bersama (DWB) sebelumnya telah menambah kepemilikan di LUCY pada 19 Mei 2022 di mana tercatat memiliki 407.250.000 saham atau sekitar 39,35 persen.

“Melalui penawaran tender wajib saham ini, kami meyakini berbagai rencana perusahaan seperti pembukaan gerai baru hingga ekspansi bisnis Lucy Steak House dapat terlaksana dengan baik, sehingga perseroan dapat berakselerasi dalam meningkatkan kinerja bisnisnya,” ujar Calvin.

Lucy in The Sky pionir rooftop garden outdoor restoran pertama di Indonesia telah melayani masyarakat Indonesia lebih dari dua belas tahun.

Dengan outlet pertama berlokasi di Sudirman Central Business District (SCBD) Lucy in The Sky telah beroperasi sejak tahun 2011. Lucy in The Sky menawarkan konsep rooftop garden outdoor restoran dengan konsep yang berbeda dan lebih segar yaitu, membawa tema Tropical Bohemian dengan tempat duduk outdoor dan semi outdoor yang mampu mendatangkan ribuan pengunjung setiap bulannya.

Saat ini Lucy in The Sky memiliki dua outlet yang berlokasi di SCBD dan satu outlet lainnya berlokasi di Senayan Park.

“Di bulan Juni lalu kami telah membuka satu gerai Lucy in The Sky berlokasi di Cikini, Jakarta. Dengan mengusung konsep yang sama yaitu outdoor dan indoor bertemakan bohemian garden vibe dengan luas gerai sekitar 550 m2 dan dapat menampung pengunjung hingga 400 orang," terangnya.

Satu persatu, LUCY merealisasikan rencana perseroan setelah melakukan initial public offering (IPO) pada tahun 2021 lalu. Sebagai pionir outdoor restoran di Indonesia, LUCY yakin mampu bersaing dan menjadi outdoor restoran nomor satu di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :