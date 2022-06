Pergerakan Harga Emas Hari Ini, Kamis 9 Juni 2022, Berburu yang Murah?

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas global pada Kamis (9/6/2022) diprediksi cenderung melemah dalam jangka pendek akibat tingginya tingkat imbal hasil obligasi AS menuju prospek kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, menguat US$4,4 atau 0,24 persen, menjadi ditutup pada US$ 1.856,50 per ounce pada perdagangan kemarin, Rabu (8/6/2022).

Analis Monex Investindo Futures menjelaskan, emas berpeluang dijual selama bergerak di bawah level resistance US$1.860, karena berpotensi bergerak turun menguji support terdekat di US$1.848 per troy ounce.

“Namun, jika emas bergerak naik hingga menembus ke atas level US$1.860, emas berpeluang dibeli karena berpotensi naik lebih lanjut membidik resistance selanjutnya di US$1868,” tulis Monex dalam riset harian, Kamis (9/6/2022).

Penurunan harga emas dapat terbatas jika investor mencari aset safe haven logam mulia karena kekhawatiran perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan tingginya inflasi. Selanjutnya pada hari ini investor akan mencari katalis dari data unemployment claims AS yang dirilis pukul 19:30 WIB.

Mengutip Bloomberg, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertahan di atas 3 persen dan imbal hasil obligasi Selandia Baru tenor 10 tahun menyentuh level tertinggi dalam tujuh tahun. Pasangan mata uang dolar-yen mendominasi pasar valuta asing, dengan kelemahan dalam mata uang Jepang yang menempatkan yen ke level tertinggi 2002 di 135,15.

Baca Juga : JFX dan KBI Rilis Kontrak Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital Off Exchange.

Pelaku pasar masih terpaku dengan prospek kenaikan suku bunga di sebagian besar dunia untuk meredam tekanan harga.

Sementara itu, Bank Sentral Eropa pada Kamis akan mengurangi triliunan euro dalam pembelian aset sebagai awal kenaikan suku bunga yang diharapkan pada Juli 2022. Langkah ini akan menandakan jalan keluar Bank Sentral Eropa dari era delapan tahun suku bunga negatif.

15:37 WIB Emas spot tertahan di US$1.848 Emas spot melemah 0,24 persen atau 4,50 poin ke US$1.848,86 per troy ounce pada 15.35 WIB. Sementara emas Comex melemah 0,33 persen atau 6,10 poin ke US$1.850,40 per troy ounce. 14:03 WIB Emas spot melemah ke US$1.850 Emas spot kembali melemah 0,15 persen atau 2,77 poin ke US$1.850,59 per troy ounce pada 14.00 WIB. Sementara itu, emas Comex melemah 0,25 persen atau 4,70 poin ke US$1.851,80 per troy ounce. 11:53 WIB Emas Comex menguat di US$1.857,30 Harga emas spot menguat 0,06 persen atau 1,17 poin ke US$1.854,53 per troy ounce pada 11.56 WIB. Adapun emas Comex kontrak Agustus 2022 menguat 0,04 persen atau 0,80 poin ke US$1.857,30 per troy ounce. 10:50 WIB Emas spot dan Comex berbalik naik Emas spot menguat 0,07 persen atau 1,31 poin ke US$1.854,67 per troy ounce pada 10.45 WIB. Adapun emas Comex kontrak Agustus 2022 naik tipis 0,01 persen atau 0,10 poin ke US$1.856,60 per troy ounce. 09:31 WIB Emas spot dan Comex kompak turun Harga emas spot melemah 0,08 persen atau 1,48 poin ke US$1.851,88 per troy ounce pada 09.30 WIB. Emas Comex kontrak Agustus 2022 juga turun 0,16 persen atau 3 poin ke US$1.853,50 per troy ounce.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :