5 Berita Populer Market, Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini, 22 April 2020 dan Wow, Harga Emas Diramal Tembus US$3.000

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Rabu (22/4/2020) dipatok dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan posisi terakhir pada Selasa (21/4/2020).

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam untuk cetakan 1 gram dibanderol harga Rp928.00 gram, naik Rp4.000 dari posisi pada perdagangan sebelumnya, Rp917.000 per gram.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Kamis (23/4/2020) dipatok dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan posisi terakhir pada Selasa (22/4/2020).

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam untuk cetakan 1 gram dibanderol Rp934.000, naik Rp6.000 dibandingkan dengan posisi kemarin.

Nilai tukar rupiah kembali unjuk gigi setelah kehilangan taji pada perdagangan kemarin.

Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup berbalik menguat 17 poin atau 0,11 persen ke level Rp15.450 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,189 poin atau 0,19 persen ke level 100,069 pada pukul 14.55 WIB.

Bank of America Corp menaikkan target harga emas dalam 18 bulan ke depan menjadi US$3.000 per troy ounce atau lebih tinggi 50 persen dari proyeksi sebelumnya.

Dilansir melalui Bloomberg, Bank of America mengerek dari target US$2.000 per troy ounce sebelumnya. Proyeksi itu dinaikkan sejalan dengan langkah para pembuat kebijakan di seluruh dunia yang mengeluarkan sejumlah stimulus fiskal dan moneter untuk menopang perekonomian yang dirugikan akibat Covid-19.

Harga emas dunia mengalami tren penguatan di awal perdagangan Rabu (22/4/2020). Dalam jangka 18 bulan ke depan, emas bahkan diramal menembus harga US$3.000 per troy ounce.

Berdasarkan data Bloomberg, harga emas Comex kontrak Juni 2020 menguat 19,20 poin atau 1,14 persen ke level US$1.707 per troy ounce pada pukul 9.59 WIB. Adapunindeks dolar AS turun 0,03 persen atau 0,031 poin ke posisi 100,227.

