Terus Naik Saat Dolar Melemah, Harga Emas Bidik Level US$1.730

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas berpotensi naik pasca pengumuman stimulus di Amerika Serikat yang melemahkan dolar AS sekaligus meningkatkan harga emas.

Harga emas telah mencatat level tertinggi $1726.37 di awal sesi Selasa (14/4/2020) karena melemahnya dolar AS pasca pengumuman stimulus oleh The Fed. Pada pukul 10.30 WIB, harga emas spot masih menguat 0,33 persen ke level US$1.721,02 per troy ounce.

Baca Juga : Harga Emas Hari Ini, 14 April 2020

Sementara itu, harga emas Comex kontrak Juni 2020 meningkat 1,09 persen atau 19,2 poin menjadi US$1.780,6 per troy ounce. Di sisi lain, indeks dolar AS terpantau melemah 0,16 persen ke level 99,189.

Analis Monex Investindo Futures Andian menyampaikan Federal Reserve AS mencairkan dana sebesar US$2,3 triliun dolar AS di pasar untuk membantu jalannya roda ekonomi negara. Pasalnya, bisnis di AS kembali tertahan selama penyebaran wabah corona.

Baca Juga : Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini, Selasa 14 April 2020

"Langkah tersebut sempat menekan dolar AS, yang diminati sebagai aset likuid, dan mendongkrak emas," paparnya dalam publikasi riset, Selasa (14/3/2020).

Menurut Andian, harga emas berpeluang naik menguji resistan US$1730 - US$1760 bila pelemahan dolar AS berlanjut. Sebaliknya, bila bergerak menembus ke bawah level US$1709, harga emas berpeluang melemah menguji support US$1680 - US$1700.

Baca Juga : Harga Emas Batangan di Pegadaian Hari Ini, 14 April 2020

Level Resistan : 1730 - 1760 -1800.

Level Support : 1709 - 1700 - 1680.