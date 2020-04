10 Saham Paling Cuan pada 9 April 2020, Dua Teratas Auto Reject

Bisnis.com, JAKARTA – Dua emiten yang baru saja mencatatkan perdagangan perdananya menyentuh batas auto rejection atas dan mencatat lonjakan harga terbesar pada perdagangan hari ini, Kamis (9/4/2020).

PT Cahaya Bintang medan Tbk (CBMF) dan PT Aesler Grup Internasional Tbk (RONY) memimpin daftar saham yang mencatat kenaikan harga terbesar (top gainers) dengan melonjak 35 persen.

Saham CBMF berakhir di level Rp216 per lembar saham dari harga penawaran sebesar Rp160 per saham. Sementara itu, RONY ditutup di posisi Rp135 dari harga penawaran Rp100 per saham.

Mengekor kedua saham tersebut adalah PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG) yang ditutup menguat 34,81 persen ke level 182 per lembar saham.

Baca Juga : Rupiah Ditutup Menguat Ke Rp15.880, Terdorong Optimisme Bos BI

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memangkas pelemahannya kembali ke zona hijau pada akhir perdagangan hari ini.

Berdasarkan data Bloomberg, IHSG ditutup menguat 0,48 persen atau 22,38 poin ke level 4.649,08 setelah bergerak dalam kisaran 4.562,90-4.669,71.

Baca Juga : Intip Emiten Terafiliasi Miliuner Berprospek Cerah

Pada perdagangan Rabu (8/4/2020), IHSG ditutup di level 4.626,69 dengan pelemahan tajam 3,18 persen atau 154,94 poin.

Indeks sempat terguling ke zona merah pada sesi I perdagangan, tetapi justru terguling ke kisaran level 4.500, sebelum akhirnya kembali mendapat momentum dan menguat hingga akhir perdagangan.

Sebanyak 8 dari 10 sektor dalam IHSG bergerak positif pada perdagangan hari ini, didorong oleh sektor aneka industri yang menguat 4,49 persen dan sektor manufaktur yang naik 1,82 persen.

Di sisi lain, sektor perdagangan dan finansial menetap di zona negatif dengan pelemahan masing-masing 0,54 persen dan 0,52 persen. Adapun sektor tambang stagnan.

Dari 691 saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), 194 saham di antaranya menguat, 191 saham stagnan, dan 307 saham stagnan.

Berikut adalah perincian 10 saham dengan kenaikan harga terbesar atau Top Gainers hari ini: Saham Harga Sebelumnya (Rp) Harga Penutupan Hari Ini (Rp) Perubahan (persen) CBMF 160 216 35,00 RONY 100 135 35,00 KBAG 135 182 34,81 ENVY 93 125 34,41 PEGE 160 208 30,00 BOSS 59 76 28,81 PORT 535 640 19,63 BEST 120 140 16,67 LPLI 72 83 15,28 MPPA 93 107 15,05

Sumber: BEI