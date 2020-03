Bursa Eropa Ditutup Naik Lebih dari 1 Persen

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Eropa berhasil bangkit ke zona hijau bahkan naik lebih dari 1 persen pada akhir perdagangan Senin (30/3/2020), mengikuti rebound bursa saham di Amerika Serikat.

Pergerakan indeks Stoxx Europe 600, yang mewakili saham perusahaan-perusahaan di 17 negara kawasan Eropa, ditutup naik 1,28 persen di level 314,88, setelah berakhir di level 310,90 pada perdagangan Jumat (27/3/2020).

Dilansir dari Bloomberg, indeks S&P 500 naik untuk keempat kalinya dalam lima hari perdagangan, dengan saham emiten perawatan kesehatan berada di antara yang membukukan kenaikan terbesar.

Saham Abbott Laboratories melonjak setelah meluncurkan tes virus corona (Covid-19) yang dapat dilakukan selama lima menit dan Johnson & Johnson mengumumkan vaksin potensial untuk virus mematikan tersebut.

Investor sebelumnya mengawali pekan ini dengan rencana Presiden AS Donald Trump memperpanjang imbauan bagi warga Amerika untuk menjaga jarak sosial satu sama lain (social distancing) hingga 30 April.

Direktur National Institute for Allergy and Infectious Disease Anthony Fauci pada Minggu (29/3/2020) mengatakan jutaan warga Amerika dapat terinfeksi virus tersebut dan angka kematian akibat di AS dapat mencapai 200.000 korban jiwa.

Namun para pedagang juga terus mencoba menyelami titik bawah (bottom) dan mencari titik terang, seperti pada saham perusahaan perawatan kesehatan yang dapat menghasilkan produk-produk untuk membantu membendung corona.

“Kita akan terus melihat volatilitas. Kita akan melihat banyak pemberitaan dan beberapa di antaranya akan negatif. Bisa jadi soal kekhawatiran atas wabah ini atau mengenai neraca perusahaan. Tapi akan ada berita positif juga.,” tutur Fabiana Fedeli, kepala global ekuitas di Robeco.

Di antara indeks saham pendongkrak Stoxx pada Senin adalah indeks CAC 40 Prancis (+0,62 persen), indeks DAX Jerman (+1,90 persen), indeks FTSE 100 Inggris (+0,97 persen), dan indeks FTSE MIB Italia (+0,30 persen).

Meski demikian, sejumlah indeks saham di kawasan tersebut tertekan di zona merah dan membatasi penguatan Stoxx, di antaranya indeks IBEX35 Spanyol (-1,74 persen) dan indeks QE Qatar (-1,76 persen).

Sementara itu, saham Evolution Gaming Group AB mampu mencatat kenaikan terbesar pada indeks Stoxx (+11,15 persen), disusul saham Getinge AB Series B (+9,56 persen) dan Deutsche Post AG (+8,70 persen).