Kurs Tengah BI Merosot 300 Poin Lebih, Rupiah Terloyo di Asia

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia mematok kurs tengah hari ini, Jumat (13/3/2020) di level Rp14.815 per dolar AS, melemah 325 poin atau 2,24 persen dari posisi Rp14.490 pada Kamis (12/3/2020).

Kurs jual ditetapkan di Rp14.889 per dolar AS, sedangkan kurs beli berada di Rp14.740 per dolar AS. Selisih antara kurs jual dan kurs beli adalah Rp149.

Adapun berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah di pasar spot menyentuh level Rp14.820 per dolar AS dengan pelemahan tajam 298 poin atau 2,05 persen pada Jumat (13/3) pukul 09.39 WIB dari level penutupan perdagangan sebelumnya.

Pada perdagangan Kamis (12/3/2020), nilai tukar rupiah berakhir di level Rp14.522 per dolar AS dengan pelemahan 148 poin atau 1,03 persen.

Pelemahan nilai tukar rupiah di pasar spot mulai berlanjut pada Jumat dengan dibuka terdepresiasi 73 poin atau 0,50 persen di level Rp14.595 per dolar AS. Sepanjang perdagangan pagi ini, rupiah bergerak di level 14.595 – 14.820.

Depresiasi tajam yang dialami rupiah membawanya memimpin pelemahan di antara mata uang di Asia pagi ini. Berturut-turut menyusul pelemahan rupiah adalah won Korea Selatan dan baht Thailand yang masing-masing terdepresiasi 1,46 persen dan 1,12 persen terhadap dolar AS pukul 11.12 WIB.

Pergerakan kurs mata uang di Asia terhadap dolar AS Mata uang Kurs Pergerakan (persen) Rupiah 14.820 -2,01 Won Korea Selatan 1.224,51 -1,46 Baht Thailand 32,084 -1,12 Ringgit Malaysia 4,2950 -0,71 Peso Filipina 51,292 -0,47 Dolar Taiwan 30,236 -0,41 Yen Jepang 105,00 -0,34 Rupee India 74,4125 -0,26 Dolar Singapura 1,4124 -0,21 Yuan Onshore China 7,0055 +0,34 Yuan Offshore China 7,0199 +0,11 Dolar Hong Kong 7,7749 +0,03

Dilansir Bloomberg, rupiah memimpin penurunan di antara mata uang emerging market di Asia di tengah meningkatnya penghindaran aset berisiko yang mendorong banyak investor melepaskan aset-aset untuk memperoleh uang tunai.

“Pasar berada dalam periode penghindaran risiko yang ekstrem ketika langkah-langkah pemerintah dan bank sentral belum dapat membalikkan situasi panik dan memulihkan kepercayaan diri,” jelas Mitul Kotecha, senior emerging markets strategist di TD Securities, Singapura.

“Gambarannya telah bergeser dari mengurangi eksposur atas aset-aset berisiko ke fase yang lebih intens dari likuidasi aset. Bahkan aset-aset safe haven kehilangan pijakan,” tambahnya.

Seiring dengan pergerakan mata uang Asia, indeks dolar AS yang melacak pergerakan mata uang dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama dunia, turun tipis 0,05 persen ke level 97,416 pada pukul 11.21 WIB.

Kurs Transaksi Bank Indonesia (Rupiah) Tanggal Kurs 13 Maret Rp14.815 12 Maret Rp14.490 11 Maret Rp14.323 10 Maret Rp14.411 9 Maret Rp14.342



