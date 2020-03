Kurs Tengah BI Menguat 88 Poin, Investor Tunggu Stimulus AS

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia mematok kurs tengah hari ini, Rabu (11/3/2020) di level Rp14.323 per dolar AS, menguat 88 poin atau 0,61 persen dari posisi Rp14.411 pada Selasa (10/3/2020).

Kurs jual ditetapkan di Rp14.394 per dolar AS, sedangkan kurs beli berada di Rp14.251 per dolar AS. Selisih antara kurs jual dan kurs beli adalah Rp143.

Adapun berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau bergerak ke level Rp14.360 per dolar AS dengan depresiasi tipis 8 poin atau 0,06 persen pada pukul 11.00 WIB dari level penutupan perdagangan sebelumnya.

Pada Selasa (10/3/2020), pergerakan nilai tukar rupiah berakhir di level Rp14.352 per dolar AS dengan apresiasi 41 poin atau 0,28 persen, setelah melemah selama tiga hari perdagangan berturut-turut sebelumnya.

Sebelum terdepresiasi tipis, spot rupiah sempat memperpanjang apresiasinya pada Rabu dengan dibuka menguat 47 poin atau 0,33 persen di level Rp14.305 per dolar AS. Sepanjang perdagangan pagi ini, rupiah bergerak fluktuatif di level 14.305 – 14.360.

Mata uang lainnya di Asia cenderung bergerak variatif, dengan nilai tukar yen Jepang tampak menguat tajam 0,93 persen sedangkan baht Thailand memimpin pelemahan di Asia dengan depresiasi sebesar 0,42 persen terhadap dolar AS pada pukul 11.12 WIB.

Pergerakan kurs mata uang di Asia terhadap dolar AS Mata uang Kurs Pergerakan (persen) Baht Thailand 31,556 -0,42 Dolar Taiwan 30,020 -0,07 Rupiah 14.360 -0,06 Won Korea Selatan 1.193,43 -0,02 Dolar Hong Kong 7,7685 -0 Yen Jepang 104,67 +0,93 Rupee India 73,9475 +0,19 Dolar Singapura 1,3896 +0,14 Yuan Offshore China 6,9552 +0,12 Yuan Onshore China 6,9513 +0,08 Peso Filipina 50,495 +0,07 Ringgit Malaysia 4,2365 +0,05

Dilansir Bloomberg, mata uang negara emerging market di Asia diperdagangkan variatif karena investor menantikan perincian dari pemerintah Amerika Serikat mengenai langkah-langkah stimulus yang direncanakan oleh untuk melawan dampak dari wabah penyakit virus corona (Covid-19). Pasar ekuitas di kawasan ini pun mayoritas melemah.

“Risiko resesi global telah melonjak karena Covid-19, dan pertarungan berkelanjutan antara kekhawatiran dan harapan stimulus menunjukkan pasar aset global menjadi sangat tersinkronisasi,” ujar Chang Wei Liang, ahli strategi makro di DBS Bank, Singapura

“Perdagangan valas di Asia akan didominasi oleh fluktuasi yang volatil dalam sentimen aset berisiko,” tambahnya.

Di tengah ketidakpastian ini, minat investor untuk aset safe haven terangkat dan mengerek nilai tukar yen Jepang menguat 0,93 persen terhadap dolar AS.

Sebaliknya, indeks dolar AS yang melacak pergerakan mata uang dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama dunia, terkoreksi 0,28 persen ke level 96,141 pada pukul 11.02 WIB.

Pada perdagangan Selasa (10/3), indeks dolar mampu naik tajam 1,60 persen atau 1,52 poin dan berakhir di posisi 96,414.

Kurs Transaksi Bank Indonesia (Rupiah) Tanggal Kurs 11 Maret Rp14.323 10 Maret Rp14.411 9 Maret Rp14.342 6 Maret Rp14.267 5 Maret Rp14.168

Sumber: Bank Indonesia

Ada saldo digital sebesar 50 ribu untuk Sobat Bisnis dengan isi di sini!