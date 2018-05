Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA — Harga jual emas batangan ritel di Jakarta dipatok turun Rp1.000 per gram pada perdagangan Kamis (31/5/2018) berdasarkan acuan harga emas PT Aneka Tambang Tbk.

Harga Emas (gram) Kamis (31 Mei 2018)

WIB Acuan Perubahan Harga/gram 08.34 Jual Antam* -1.000 Rp614.076-Rp653.000 08.34 Buyback Antam* -1.000 Rp584.000 07.52 Comex Gold +US$0,06 US$42,06

Sumber: Antam & Bloomberg

Ket: * harga Jakarta dan sekitarnya

Daftar harga emas BUMN tambang yang dirilis pada pukul 08.34 WIB menyebutkan harga jual emas batangan dipatok pada level Rp614.076-Rp653.000 per gram.

Level harga Rp614.076 untuk penjualan emas batangan berukuran 500 gram, sedangkan Rp653.000 untuk emas berukuran 1 gram.

Sementara itu, harga buyback (beli kembali) Antam dipatok juga mengalami turun Rp1.000 per gram dibandingkan perdagangan Rabu, menjadi Rp584.000.

Pergerakan harga emas Antam berlawanan dengan pasar global di bursa komoditas New York. Harga emas Comex pada pukul 07.52 WIB, tercatat naik 1,6 poin atau 0,12% ke US$1.308,10 per troy ounce atau US$42,06 per gram atau menguat 0,06 poin dibandingkan perdagangan Rabu yang menetap di US$42.

Harga emas Antam di Jakarta Kamis (31 Mei 2018)

Gram Rp/gram Gram Rp/gram 1 653.000 10 619.500 2 633.500 25 616.480 2,5 629.600 50 615.480 3 627.333 100 614.980 4 624.500 250 614.480 5 624.400 500 614.076

Sumber: Antam