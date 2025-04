Daftar 10 Top Gainers Hari Ini, Ada Saham CENT, SOHO hingga MDKA

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Sejalan dengan menguatnya indeks harga saham gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan Kamis (17/4/2025), sejumlah saham seperti CENT, SOHO hingga MDKA melaju kencang dan masuk daftar top gainers.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup menguat 0,60% atau 38,21 poin ke level 6.438,27. Sepanjang sesi perdagangan, indeks komposit bergerak pada rentang 6.384 hingga 6.438. Sebanyak 344 saham menguat, 279 saham melemah, dan 336 saham tak beranjak atau stagnan.

Seiring menguatnya IHSG, sejumlah saham tercatat mengalami lonjakan harga yang signifikan. Dari 10 saham paling cuan atau top gainers pada hari ini, PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. (CENT) memimpin dengan kenaikan hingga 34,83% ke level harga Rp120 per saham.

Mengekor di belakang CENT, saham emiten beras PT Wahana Inti Makmur Tbk. (NASI) melesat 34,43% ke posisi Rp82 per. Diikuti PT Fortune Mate Indonesia Tbk. (FMII) yang naik 24,83% ke posisi Rp362 per lembar.

Top gainers lainnya adalah PT Bank Bumi Arta Tbk. (BNBA) yang melaju 23,53% ke level Rp630 per lembar. Di bawahnya, PT Soho Global Health Tbk. (SOHO) melesat dengan 18,03% dan naik ke posisi Rp720 per lembar.

PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) menjadi salah satu saham dengan harga tertinggi pada top gainers hari ini. MDKA melesat 16,25% ke level harga Rp1.645 per lembar.

Sementara itu, PT Pelangi Indah Canindo Tbk. (PICO) berada di urutan terakhir dalam 10 saham top gainers. Emiten produsen wadah dan kemasan itu melesat dengan perolehan 10,89% menuju level Rp112 per saham.

Daftar 10 Top Gainers Hari Ini, Kamis (17/4/2025):

CENT 34.83% NASI 34.43% FMII 24.83% BNBA 23.53% SOHO 18.03% HOKI 17.95% MDKA 16.25% DGNS 15.11% PNLF 14.02% PICO 10.89%

Sebelumnya, Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan IHSG pada perdagangan hari ini masih dibayangi oleh sentimen kebijakan pemerintah AS yang menunda implementasi reciprocal tariffs selama 90 hari dan pengecualian produk-produk elektronik.

"Pasar khawatir terdapat perubahan kebijakan atau kebijakan tarif baru pada akhir pekan ini. Pasalnya, China masih belum membuka peluang negosiasi dengan AS, meski berbagai upaya untuk menekan China telah dilakukan oleh AS," kata Valdy, Kamis (17/4/2025).

Adapun terkait hal tersebut, tim negosiasi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dikabarkan masih melakukan proses negosiasi dengan pemerintah AS.

Valdy menjelaskan bahwa Wall Street tertekan oleh pandangan Kepala The Fed, Jerome Powell terkait outlook inflasi. Powell menyatakan kebijakan tarif dari pemerintah AS meningkatkan risiko kenaikan inflasi. Kondisi ini mempersempit ruang pemangkasan suku bunga acuan The Fed.

Sebagai informasi, AS berencana kembali menaikan tarif impor menjadi 245% untuk produk asal China. Meski demikian, China masih belum membuka peluang negosiasi dengan AS.

Sementara itu, pasar dalam negeri saat ini masih mengharapkan kabar positif dari upaya negosiasi pemerintah RI dengan AS.

