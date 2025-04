PREMIUM WRAP UP: Saham Bank Pilihan, Trump Poles Harga Emas, hingga Dividen BBCA

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Ragam informasi mulai dari saham pilihan sektor bank, kebijakan tarif impor baru Presiden AS Donald Trump poles harga emas emas, hingga guyuran dividen BCA (BBCA).

Berikut artikel-artikel pilihan Bisnis Indonesia Premium (BIP):

1. Pilah Pilih Saham Emiten Sektor Perbankan di Tengah Ketidakpastian Global

Saham-saham di sektor perbankan dinilai masih menjadi pilihan menarik saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih dibayangi ketidakpastian sentimen global.

Baca selengkapnya di sini.

bank

2. Kisi-Kisi Nasib Pesta Harga Emas Usai Keputusan Tarif Impor Trump

Ramalan nasib pesta kenaikan harga emas setelah gonjang-ganjing kebijakan tarif baru impor Presiden AS Donald Trump.

Baca selengkapnya di sini.

Emas Antam

3. Mengalir Mulai Besok, Dividen BBCA, BBRI Cs Total Ratusan Triliun Bikin Investor Makin Tajir

Mengalir mulai besok, dividen BBCA, BBRI dan lainnya mengisi kantong investor dengan total ratusan triliun.

Baca selengkapnya di sini.

Bank BCA

4. BUMI Sees Profit Growth, Major Investors Add Stake

BlackRock and Vanguard have taken a head start in buying BUMI shares before the company released its full-year financial report for 2024.

Baca selengkapnya di sini.

BlackRock

5. Risks Behind Indonesia's Negotiations to Ease Trump's Tariffs

Reciprocal tariffs set by US President Donald Trump against Indonesia has trapped the nation in a dilemma.

Baca selengkapnya di sini.