Dibayangi Sikap The Fed Tahan Suku Bunga, Bursa Asia Diprediksi Lesu

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Asia diperkirakan melemah pada Kamis (20/2/2025) menyusul pergerakan yang lesu di Wall Street setelah risalah pertemuan Federal Reserve mengisyaratkan bahwa bank sentral Amerika Serikat itu tidak terburu-buru untuk menurunkan suku bunga.

Mengutip Bloomberg, indeks berjangka untuk Jepang, Hong Kong dan Australia semuanya terpantau turun. Di AS, indeks S&P 500 naik 0,2% pada Rabu untuk mencapai level tertinggi baru, dengan sektor-sektor defensif berkinerja lebih baik sebagai tanda kehati-hatian investor.

Risalah The Fed menunjukkan para pejabat pada bulan Januari menyatakan kesiapannya untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil di tengah inflasi yang tinggi dan ketidakpastian kebijakan ekonomi.

Para pejabat juga mengungkapkan adanya jeda atau perlambatan neraca – sebuah proses yang dikenal sebagai pengetatan kuantitatif, atau QT, hingga drama batas utang pemerintah terselesaikan.

Penulis The Boock Report Peter Boockvar mengatakan The Fed masih akan bersikap wait and see sebelum melakukan pemotongan suku bunga lagi.

“Saya bilang 'potong' karena sepertinya masih ada bias pelonggaran. The Fed juga mengomentari neraca. Ini juga bisa menjadi alasan mengapa hasil panen sedikit menurun," jelasnya.

Pelemahan saham-saham AS juga mencerminkan ancaman tarif AS lebih lanjut, dimana Presiden Donald Trump mengenakan tarif impor mobil, keripik, dan obat-obatan.

Di Asia, perhatian investor akan tertuju pada beberapa data yang akan dirilis hari ini. Sejumlah data yang akan dirilis mencakup pesanan ekspor untuk Taiwan, inflasi untuk suku bunga pinjaman utama satu tahun dan lima tahun di Hong Kong dan China.

Sementara itu, data terpisah fasilitas pinjaman jangka menengah satu tahun untuk China dapat dirilis kapan saja hingga 25 Februari mendatang.

Data terbaru China akan dirilis setelah negara tersebut mencatat awal terlemah dalam investasi masuk dalam empat tahun terakhir, dengan pengeluaran baru sebesar US$13 miliar oleh perusahaan asing di negara tersebut pada bulan Januari.

Investor juga akan fokus pada Alibaba Group Holding Ltd., yang menghadapi ujian penting dalam presentasi pendapatannya pada hari Kamis setelah reli yang dipicu oleh DeepSeek menambah nilai pasarnya lebih dari US$110 miliar.

Di wilayah lain, Rio Tinto Group menjadi perusahaan pertambangan terbaru yang mencatat penurunan laba tahunan karena industri ini menghadapi melemahnya permintaan dari pelanggan utamanya, China.