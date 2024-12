Stefan Looho Resmi Jadi Komisaris Utama Kimia Farma (KAEF), Ini Profilnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Selasa (17/12/2024).

PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) mengangkat Stefan Looho sebagai Komisaris Utama sekaligus merangkap sebagai Komisaris Independen dan Suprianto sebagai Komisaris.

Berdasarkan laman resmi perseroan, Stefan Looho lahir pada 14 Februari 1951, dan merupakan lulusan S1-Science of Pharmacy, Rijksuniversiteit Utrecht, the Netherlands pada 1975, dan S2 Master Of Business Administration, Rotterdam School Of Management, the Netherlands pada 1984.

Dia memiliki pengalaman sebagai Direktur Utama PT Kertas Nusantara pada 2004-2009, Direktur Utama PT Autojaya ID Tech sejak 1989 sampai saat ini, dan Direktur Utama PT Solusi Periferal sejak 1990 sampai sekarang.

Selanjutnya, PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) juga mengangkat Suprianto sebagai Komisaris. Suprianto sendiri lahir pada 15 November 1965.

Dia merupakan lulusan Politeknik Keuangan Negeri STAN (PKN STAN) dengan gelar D4 pada 1993. Selain itu juga lulusan S2 Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada pada 2005.

Adapun dia memiliki pengalaman sebagai Komisaris PT Permodalan Nasional Madani pada 2017-2018, Komisaris PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja pada 2018-2022, dan Komisaris PT Jasa Raharja (Persero) pada 2018-2023.

Selain mengangkat dua komisaris tersebut, dalam RUPSLB PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) juga mengukuhkan pemberhentian Dwi Ary Purnomo sebagai Komisaris PT Kimia Farma Tbk. yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS tahunan tahun buku 2021 pada 28 April 2022 terhitung sejak 31 Juli 2024.

Selain itu, pemberhentian anggota-anggota Dewan Komisaris PT Kimia Farma Tbk. Darwin Wibowo sebagai Komisaris PT Kimia Farma Tbk. dan Rendi Witular sebagai Komisaris PT Kimia Farma Tbk. yang masing-masing diangkat berdasarkan keputusan RUPSLB pada 13 Oktober 2023 dan keputusan RUPSLB pada 14 Oktober 2022.

Kemudian juga disetujui pengalihan tugas Fachmi Idris yang semula sebagai Komisaris Utama menjadi Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk. dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

Adapun dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi PT Kimia Farma Tbk. saat ini, yaitu:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Stefan Looho

- Komisaris Independen: Fachmi Idris

- Komisaris Independen: Musthofa Fauzi

- Komisaris Independen: Diah Kusumawardani

- Komisaris: Wiku Adisasmito

- Komisaris: Suprianto

Direksi

- Direktur Utama: Djagad Prakasa Dwialam

- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Lina Sari

- Direktur Komersial: Chairani Harahap

- Direktur Portofolio, Produk dan Layanan: Jasmine Kamiasti Karsono

- Direktur Produksi dan Supply Chain: Hadi Kardoko

- Direktur Sumber Daya Manusia: Disril Revolin Putra