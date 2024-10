Sumpah Pemuda, 15th SATU Indonesia Awards 2024 Apresiasi Pemuda

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, yang menjadi tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan, pada hari ini (29/10), Astra memberikan apresiasi kepada lima pemuda inspiratif bangsa melalui 15th SATU Indonesia Awards 2024.

Kelima sosok tersebut merupakan generasi muda yang telah bersama dan berkarya mendukung terciptanya kehidupan berkelanjutan melalui lima bidang yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi.

Apresiasi 15th SATU Indonesia Awards 2024 diserahkan secara langsung oleh Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro kepada kelima orang penerima apresiasi. Acara ini juga dihadiri oleh Direksi dan Eksekutif Astra, Dewan Juri SATU Indonesia Awards serta Para Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards tahun 2010-2023.

Perbesar

“Sejak dulu hingga sekarang generasi muda Indonesia senantiasa memiliki peran yang penting dalam kemajuan Indonesia. Oleh sebab itu, selama 15 tahun, Astra terus mengapresiasi anak muda Indonesia yang semangat dalam berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Marilah bersama kita terus sebarkan inspirasi dan tetap semangat menciptakan solusi berkelanjutan untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro dalam sambutannya.

Berikut ini adalah para penerima apresiasi 15th SATU Indonesia Awards 2024:

1. Bidang Kesehatan, Ayu Fauziyyah Adhimah “Kreator Platform Edukasi Gizi” dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

Gizipedia Indonesia merupakan platform yang berfokus pada gizi dan kesehatan. Platform ini diisi oleh para ahli gizi yang terdiri dari dietisien dan nutrisionis (lulusan sarjana gizi dan pendidikan profesi dietisien), yang telah memiliki surat tanda registrasi dan tercatat sebagai anggota Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI).

Gizipedia Indonesia didirikan pada September 2019 oleh Ayu Fauziyyah dan Yusrina Husnul, serta Salsabila Fasya yang turut bergabung pada tahun 2023. Gizipedia Indonesia didasari pemikiran para pendiri yang resah dengan tidak adanya wadah bagi ahli gizi, mahasiswa gizi, dan masyarakat untuk berdiskusi dan mendapatkan pengetahuan yang valid mengenai gizi.

Gizipedia berharap bisa memberikan manfaat lebih luas dan bekerja sama lintas sektor untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan membantu ahli gizi dalam

bekerja dengan membuat aplikasi dengan rumus perhitungan gizi.

2. Bidang Pendidikan, Hana Maulida “Sahabat Pelindung Anak dari Kekerasan Seksual” dari Provinsi Banten:

Kakak Aman Indonesia adalah sebuah gerakan inisiatif untuk mengedukasi anak-anak di jenjang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar tentang bagaimana cara

melindungi dirinya dari kekerasan seksual. Gerakan Kakak Aman Indonesia lahir dari rasa prihatin Hana Maulida dan teman-temannya terhadap kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual yang semakin banyak.

Dari rasa prihatin tersebut akhirnya Hana Maulida bersama dua temannya menginisiasi lahirnya Kakak Aman Indonesia sejak Januari 2023. Dalam kegiatannya

Kakak Aman Indonesia memberikan edukasi tentang seksualitas dan kekerasan seksual pada anak-anak melalui modul yang berisi informasi terkait edukasi seksualitas dan juga tentang kekerasan seksual yang dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti.

3. Bidang Lingkungan, Kevin Gani “Pejuang Pangan Berkelanjutan” dari Provinsi Jawa Timur:

Garda Pangan yang didirikan oleh Kevin Gani pada 2017 adalah social enterprise yang menangani isu sampah makanan dan kesetaraan akses pangan di Surabaya. Dengan mengumpulkan makanan surplus dari restoran dan hotel yang masih layak konsumsi, Garda Pangan mendistribusikannya kepada masyarakat kurang mampu. Sejak awal, mereka telah mendistribusikan lebih dari 577.000 porsi makanan kepada hampir 28.000 penerima manfaat.

Selain itu, Garda Pangan juga mengolah sampah makanan tidak layak konsumsi menjadi pakan ternak menggunakan teknologi biokonversi BSF (Black Soldier Fly), yang telah mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 533.900 kg. Garda Pangan berkomitmen untuk mengurangi food loss dan waste, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah makanan.

4. Bidang Kewirausahaan, Yuyun Ahdiyanti “Srikandi Penenun Asa Kampung Ntobo” dari Provinsi Nusa Tenggara Barat:

Usaha Kecil Mikro (UKM) Dina merupakan usaha kain tenun Bima yang dirintis oleh Yuyun Ahdiyanti sejak tahun 2015. Tahun itu, Yuyun sebagai warga asli Ntobo terusik karena kampung halamannya jarang diperhitungkan sebagai Kampung Tenun, padahal mayoritas warganya penenun.

Penyebabnya adalah keterbatasan penenun dalam mengakses modal dan pemasaran. Diawali dengan unggahan potret kain tenun milik keluarga di media sosial

miliknya, Yuyun dibanjiri pesanan. Ia mulai melebarkan usahanya dengan memberikan modal kepada para penenun sekitarnya, lalu membantu memasarkan

hasil tenun mereka.

Jaminan rasa aman terkait modal dan pemasaran inilah yang membuat para penenun tertarik untuk mempercayakan hasil tenunnya di UKM Dina. Tak hanya memberikan dampak positif bagi sekitarnya, UKM Dina juga berhasil meningkatkan perekonomian sekitar dengan memberdayakan lebih dari 200 orang penenun dan 15 orang penjahit.

5. Bidang Teknologi, Irfan Y. Pratama “Navigator Jaringan Jarak Jauh” dari Provinsi DKI Jakarta:

Awanio adalah cloud enabler platform (CEP), sebuah program yang memungkinkan orang mengelola cloud, yakni ruang (space) di dunia maya yang tercipta saat sebuah server terhubung dengan internet. Space tersebut bisa milik sendiri, jika server dikelola sendiri, atau disewa dari penyedia layanan cloud. Karena selama ini cloud service providers didominasi entitas global dari luar negeri maka secara fisik server mereka tidak tersimpan di Indonesia.

Menurut Irfan Y. Pratama selaku CEO Awanio, CEP yang diluncurkan pada tahun 2021 ini sepenuhnya dikembangkan oleh anak negeri. Produk ini memang ditargetkan membantu cloud service providers lokal yang membangun server di Indonesia, juga perusahaan lokal yang ingin mengelola servernya sendiri. Lokasi server yang berada di wilayah hukum Indonesia ini memunculkan isu kedaulatan data.

Entitas usaha dan institusi pemerintahan jadi mempunyai kontrol penuh untuk menjaga keutuhan dan kerahasiaan data yang mereka miliki. Selain itu, pengelolaan cloud/server secara domestik juga menekan biaya operasi secara signifikan.

Para penerima apresiasi 15 th SATU Indonesia Awards 2024 ini akan mendapatkan dana bantuan kegiatan sebesar Rp65 juta dan juga pembinaan kegiatan yang dapat

dikolaborasikan dengan kontribusi sosial berkelanjutan Astra, seperti Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra.

Secara keseluruhan, tahun ini jumlah pendaftar SATU Indonesia Awards meningkat sebesar 11,8% dari tahun sebelumnya atau mencapai 16.775 pendaftar. Sebagai bentuk komitmen Astra dalam mencari anak-anak muda berprestasi yang tersebar di seluruh pelosok negeri, Astra berkolaborasi bersama mitra lintas bidang yaitu Tempo, Antara, Kumparan, IDN Times, dan Young On Top.

Adapun dewan juri 15th SATU Indonesia Awards 2024 terdiri dari:

1. Prof. Nila Moeloek (Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia)

2. Prof. Emil Salim (Dosen Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Indonesia)

3. Prof. Fasli Jalal (Rektor Universitas YARSI dan Guru Besar Pascasarjana Universitas

Negeri Jakarta)

4. Ir. Tri Mumpuni (Pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan)

5. Onno W. Purbo Ph.D. (Pakar Teknologi Informasi)

6. Arif Zulkifli (Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk)

7. Dian Sastrowardoyo (Pegiat Seni, Actor, Pendiri Yayasan Dian Sastrowardoyo,

Sutradara, Producer serta Founder dari Beacon Film)

8. Billy Boen (Founder Young On Top)

9. Boy Kelana Soebroto (Head of Corporate Communications Astra)

10. Diah Suran Febrianti (Head of Environment & Social Responsibility Astra)

11. Raline Shah (Pegiat Seni)

Kemeriahan Rangkaian 15th SATU Indonesia Awards 2024

Pada momen yang sama dan menjadi bagian dari rangkaian Awarding 15th SATU Indonesia Awards 2024, Astra turut menyajikan Bincang Inspiratif AstraTalks yang menghadirkan para pembicara yang memiliki kiprah sejalan dalam memberikan manfaat di lima bidang yang diikutsertakan dalam SATU Indonesia Awards, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan dan teknologi.

Berikut ini adalah para pembicara Bincang Inspiratif AstraTalks dengan masing-masing tema yang diangkat, yaitu:

1.The Ecopreneur’s Story in Shaping a Better Tomorrow, menghadirkan Dian Sastrowardoyo (Pegiat Seni, Actor, Pendiri Yayasan Dian Sastrowardoyo, Sutradara,

Producer serta Founder dari Beacon Film), Chitra Subyakto (Founder & Creative Director Sejauh Mata Memandang), Muhammad Aripin (Penerima Apresiasi SATU

Indonesia Awards Tahun 2016 Bidang Kewirausahaan).

2. Future-Ready Learning: Technology and Education for Inclusive Growth, menghadirkan Jonathan Sudarta (CEO & Co-Founder Halodoc), Mikha Tambayong

(Artist), Diana Cristiana (Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards Tahun 2023 Bidang Pendidikan), I Gede Merta Yoga (Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards Tahun 2020 Bidang Teknologi).

3. Nurture and Nature for a Brighter Future, menghadirkan Ni Made Ayu Marthini (Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Republik Indonesia), Jerhemy Owen

(Environmental Content Creator), Samanta Elsener (Psikolog) dan Rengkuh Banyu Mahandaru (Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards Tahun 2023 Bidang

Lingkungan).

Dalam acara tersebut juga diluncurkan hasil kolaborasi Astra bersama jenama fesyen lokal Sejauh Mata Memandang yang menghadirkan cenderamata Astra berupa pakaian berbahan katun ramah lingkungan. Koleksi tersebut menggambarkan empat motif yaitu lingkaran, intan, heksagon dan panah yang melambangkan nilai Catur Dharma sebagai filosofi perusahaan Astra, dan dipadukan dengan berbagai motif khas Sejauh Mata Memandang yakni “Ombak

Laut”.

Sementara keseruan acara puncak Awarding 15th SATU Indonesia Awards 2024, dipandu oleh Boy William dan dimeriahkan dengan penampilan Happy Salma yang hadir sebagai narator. Happy Salma membawakan narasi yang berbalut kisah yang memukau, lengkap dengan sentuhan seni tari dan elemen visual yang menawan.

Acara juga semakin meriah dengan penampilan penutup dari grup musik HIVI! yang membawa semangat positif dan kegembiraan bagi ratusan peserta yang hadir.

Semangat Astra dalam mengapresiasi anak muda yang berkontribusi positif bagi masyarakat sekitarnya untuk hari ini dan masa depan Indonesia sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.