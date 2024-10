Astra Otoparts (AUTO) Tebar Dividen Rp57 per Saham, Kapan Cair?

Astra Otoparts (AUTO) akan membagikan dividen sebesar Rp57 per saham dan dijadwalkan cair akhir bulan ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten produsen komponen otomotif PT Astra Otoparts Tbk. (AUTO) akan membagikan dividen sebesar Rp57 per saham kepada pemegang sahamnya. Dividen ini dijadwalkan cair pada akhir bulan ini.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), AUTO akan membagikan dividen sebesar Rp57 per saham, atau dengan total Rp274,72 miliar.

"Direksi perseroan telah memutuskan untuk membagikan dividen interim tahun buku 2024 sebesar Rp57 setiap saham kepada pemegang saham perseroan," tulis manajemen, Jumat (4/10/2024).

AUTO menjadwalkan cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 14 Oktober 2024, dengan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 15 Oktober 2024.

Cum dividen interim di pasar tunai pada 16 Oktober 2024, dengan ex dividen interim di pasar tunai pada 17 Oktober 2024.

Sementara itu, recording date yang berhak atas dividen interim pada 16 Oktober 2024. Adapun pembayaran dividen interim adalah pada 24 Oktober 2024.

AUTO menjelaskan data keuangan per 30 Juni 2024 yang mendasari pembagian dividen interim tersebut. Laba bersih AUTO per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp1,01 triliun, dengan saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp9,71 triliun. Total ekuitas AUTO per 30 Juni 2024 sebesar Rp14,84 triliun.

Adapun apabila dibandingkan dengan dividen interim pada tahun 2023, jumlah dividen interim AUTO untuk tahun buku 2024 ini tercatat lebih tinggi. Pada tahun buku 2023, AUTO membagikan dividen interim sebesar Rp40 per saham.

Total nilai dividen interim yang dibagikan AUTO pada tahun lalu tersebut adalah sebesar Rp192,7 miliar.

