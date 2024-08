IHSG Berpotensi Menghijau, Simak Rekomendasi MYOR, PGAS, BBCA

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Mirae Asset Sekuritas Indonesia memperkirakan IHSG akan bergerak di rentang 7.613—7.683 pada perdagangan hari ini, Kamis (29/8/2024). Investor disarankan mencermati saham MYOR, PGAS, dan BBCA.

Pada perdagangan Rabu (28/8/2024), indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat 61 poin atau 0,8% menuju level 7.658,88. Sepanjang hari ini, indeks komposit bergerak di rentang 7.581,01 dan sempat menyentuh 7.672,29.

Level itu merupakan rekor tertinggi penutupan IHSG sepanjang masa. Di level tersebut, IHSG telah menguat 5,31% secara year-to-date.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Tasrul Tanar mengatakan IHSG secara teknikal bergerak mixed di area overbought.

“Rentang transaksi harian IHSG 7.613—7.683 dengan level kritikal 7.500,” tulisnya.

Pada perdagangan hari ini, Kamis (29/8/2024), investor disarankan untuk mencermati saham PT Mayora Indah Tbk. (MYOR), PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA).

Secara teknikal, Tasrul menyarankan sell on strength untuk MYOR dengan target harga Rp2.750 dan cut loss di level Rp2.600 per saham.

Sementara itu, saham PGAS direkomendasikan buy on weakness dengan target harga Rp1.690 dan cut loss Rp1.500 per saham. PGAS diperkirakan bergerak di kisaran Rp1.550—Rp1.595 per saham.

Untuk perdagangan hari ini, Tasrul memberi rekomendasi trading buy untuk saham BBCA dengan target harga Rp10.750 atau potensi upside 3,87% dari penutupan Rabu (28/8/2024) di posisi Rp10.350 per saham. Level cut loss untuk BBCA di posisi Rp10.000 dan rentang perdagangan harian di kisaran Rp10.250 hingga Rp10.450 per saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.