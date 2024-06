Saham INCO, EXCL, dan BMRI Topang Penguatan Indeks Bisnis-27

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 dibuka menguat pada Jumat (7/6/2024) seturut dengan meningkatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penguatan indeks ditopang saham INCO, EXCL, dan BMRI.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama Bursa dengan harian Bisnis Indonesia ini dibuka menguat 0,15% atau 0,84 poin ke level 543,36. Tercatat 14 saham meningkat, 9 terkoreksi, dan 4 saham stagnan.

Beberapa saham yang naik, antara lain PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) sebesar 1,57% ke Rp4.540, diikuti saham PT XL Axiata Tbk. (EXCL) yang meningkat 0,89% menuju Rp2.270, dan saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) naik 0,81% ke Rp6.225.

Adapun saham yang melemah adalah PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) sebesar 1,38% ke Rp715, lalu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) melemah 0,44% ke Rp4.720, dan saham PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) turun 0,63% ke Rp1.565.

Di sisi lain, IHSG naik sebesar 0,20% atau 13,84 poin menuju 6.988,74. Indeks komposit sempat menguat setelah pembukaan dan bergerak di rentang 6.974 hingga 6.994 pada awal sesi.

Sebanyak 236 saham bertengger di zona hijau, lalu 130 saham melemah, dan 167 saham stagnan. Total market cap tercatat mencapai Rp11.709 triliun.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih, mengatakan IHSG hari ini diperkirakan bergerak mixed dengan rentang 6.920 hingga 7.060. Pergerakan tersebut akan dipengaruhi oleh beberapa sentimen, baik dalam maupun luar negeri.

Dari dalam negeri, rebound IHSG ditopang oleh saham perbankan bigs caps. Transaksi di pasar ekuitas cenderung sepi sebesar Rp8,21 triliun, mencerminkan aksi wait and see pelaku pasar di tengah volatilitas IHSG sejak April 2024. Investor asing juga secara year-to-date (YtD) terpantau outflow senilai Rp7,69 triliun pada Kamis (6/6/2024).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mendapat persetujuan dari Komisi XI DPR RI terkait asumsi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025.

“Hasilnya, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal [KEM PPKF] RAPBN 2025 yang disepakati meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara [SBN] tenor 10 Tahun,” kata Ratih.

Dari mancanegara, Bank Sentral Eropa (ECB) pada pertemuan Juni 2024 melakukan pemangkasan sebesar 25 bps untuk suku bunga refinancing operation menjadi 4,25%, marginal lending rate menjadi 4,50% dan deposit rate sebesar 3,75%.

“Pemangkasan suku bunga refinancing operation dan marginal lending rate merupakan yang pertama sejak Maret 2016, sedangkan penurunan suku bunga untuk deposit rate menjadi yang pertama sejak September 2019,” pungkasnya.

Di sisi lain, Indeks utama Wall Street ditutup bervariasi, senada dengan aksi wait and see pelaku pasar menanti data tenaga kerja AS periode Mei 2024 yang akan rilis di akhir pekan ini.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

