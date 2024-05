Top 5 News Bisnisindonesia.id: di Balik Laba Bank Digital hingga Isu Kementerian Perumahan Menguat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank digital yang terafiliasi dengan e-commerce mencetak kinerja yang positif pada kuartal pertama tahun ini, ditopang oleh strategi optimalisasi ekosistem yang terus diupayakan bersama induk usaha masing-masing.

Setidaknya ada tiga bank digital yang saat ini memiliki afiliasi dengan e-commerce dan memanfaatkannya untuk kolaborasi bisnis yang saling menguntungkan.

PT Bank Seabank Indonesia, misalnya, memiliki ekosistem e-commerce Shopee. Adapun, Seabank merupakan bank digital milik induk Shopee yakni Sea Group.

Kemudian, PT Bank Jago Tbk. (ARTO) memiliki jejaring ekosistem di GoTo Group, di mana GoTo melalui PT Dompet Karya Anak Bangsa menggenggam kepemilikan saham sebesar 21,4% di Bank Jago.

Prospek Pariwisata dan Perhotelan Bali di Tengah Kemelut Predikat Overtourism

Kunjungan wisatawan di Bali terus mengalami pemulihan pascapandemi Covid-19. Bahkan, angka kunjungan wisatawan pun hampir mendekati kondisi sebelum pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Bali dalam tiga bulan pertama tahun 2024 mencapai 1.344.541 jiwa. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 yang mencapai 1.025.990 jiwa dan juga lebih tinggi jika dibandingkan pada kuartal I tahun 2019 yang mencapai 1.342.595 kunjungan.

Sepanjang tahun lalu, jumlah wisman yang berkunjung ke pulau Dewata mencapai 5.273.258 jiwa, mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang mencapai 2.155.747 jiwa. Adapun jumlah kunjungan wisman sepanjang tahun 2019 mencapai 6.275.210 jiwa.

CEO Oxo Group Indonesia Johannes Weissenbaeck mengatakan kondisi pariwisata di Bali terus mengalami pulih. Saat ini tingkat hunian atau okupansi penginapan di Bali sudah mulai kembali seperti sebelum pandemi Covid-19. Rerata okupansi di Bali mencapa 67%. Namun saat ini kondisi okupansi di Bali terus mengalami peningkatan.

Lelang frekuensi 700 MHz: antara Harga dan Insentif

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapat banyak masukan dari publik terkait penggelaran lelang spektrum 700 MHz, khususnya perihal metode pembayaran dan kewajiban pembangunan.

Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Denny Setiawan mengatakan pihaknya menerima banyak masukan hasil konsultasi publik RPM Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio, 3-23 April 2024. Total ada lebih dari 100 masukan.

“Banyak masukan yang diperoleh, di antaranya terkait kewajiban pembangunan, metode pembayaran, dan hal lainnya. Tim masih melakukan pembahasan terkait dengan hasil konsultasi publik tersebut,” kata Denny kepada Bisnis, Selasa (14/5/2024).

Sebelumnya, Kemenkominfo mengajak masyarakat terlibat dalam konsultasi publik terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) tentang Tata Cata Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio, termasuk lelang pita frekuensi 700 MHz.

Kekuatan Ekosistem E-Commerce di Balik Pertumbuhan Laba Bank Digital

Sejumlah bank digital memang mengandalkan ekosistem e-commerce ini untuk mendongkrak kinerja. Direktur Strategi SeaBank Indonesia, Junedy Liu, mengatakan bahwa saat awal-awal pengembangan, Seabank langsung fokus memanfaatkan ekosistem di Shopee.

"Kenapa fokus di Shopee dulu? Ini biar biaya akuisisinya murah," ujarnya pada pekan lalu (6/5/2024).

Menurutnya, Seabank menyasar pengguna Shopee untuk meraup pendanaan atau dana pihak ketiga (DPK). Seabank menawarkan sederet keuntungan bagi pengguna Shopee saat menyimpan dananya di bank, seperti bebas biaya admin hingga penawaran bunga simpanan yang tinggi.

Tak hanya itu, Seabank menyasar ekosistem Shopee untuk penyaluran kredit. Terdapat sejumlah layanan kredit di Shopee yang mana Seabank menjadi lender, seperti SPayLater, SPinjam, atau cashloan untuk merchant. "Jadi, kami menjangkau merchant-merchant Shopee," katanya.

Daya Pikat Tambahan Demi Kebut Produksi Migas Nasional

Pemerintah kian getol membuka lelang blok migas potensial untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi di Tanah Air. Sejumlah pemanis ditabur demi menarik minat para pemain migas raksasa.

Pada gelaran IPA Convex ke-48, di BSD Tangerang, Selasa (14/5/2024), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka lelang putaran pertama 2024 untuk lima wilayah kerja (WK) migas potensial. Tiga di antaranya berada di perairan dan daratan Pulau Sumatera.

Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana memastikan terms and conditions (T&C) yang ditawarkan pemerintah untuk putaran lelang WK Migas tahun ini bakal lebih menarik bagi calon kontraktor.

“Kita telah meningkatkan bagi hasil, bagi hasil setelah pajak untuk kontraktor saat ini lebih dari 50% untuk lapangan yang berisiko tinggi,” kata Dadan.

Menguatnya Rencana Pembentukan Kementerian Khusus Perumahan di Kabinet Prabowo

Sejumlah pengembang menginginkan pasangan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk dapat membentuk kementerian khusus perumahan dan perkotaan. Pasalnya, selama 10 tahun terakhir sektor perumahan tidak memiliki kementerian khusus dan bernaung bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Di sisi lain, presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 juga memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah setiap tahunnya.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memberikan bocoran terkait rencana pembentukan Kementrian Perumahan pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Bocoran itu diungkap Tiko dalam pidatonya pada pembukaan acara Launching The New Face of Apartment Samesta Sentraland Cengkareng.

“Ini saya dengar mungkin ke depan akan ada pemisahan, ada Kementrian Perumahan,” ujarnya dikutip Selasa (14/5/2024).

