Medco (MEDC) Terbitkan Obligasi Rp1,5 Triliun, Tawarkan Bunga hingga 8,5%

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten Keluarga Panigoro PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap II tahun 2024 sebesar Rp1,5 triliun dengan bunga maksimal 8,5% per tahun.

Berdasarkan prospektus, MEDC akan menawarkan obligasi berkelanjutan V MEDC tahap II tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp1,5 triliun. Penawaran obligasi terbagi dalam tiga seri.

Obligasi seri A akan ditawarkan sebanyak Rp208,85 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,35% per tahun. Obligasi ini akan jatuh tempo dalam kurun waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Selanjutnya obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp427,95 miliar. Obligasi ini memiliki jangka waktu 5 tahun dan bunga tetap sebesar 7,90% per tahun. Terakhir seri C dengan jumlah pokok jumbo Rp863,19 miliar. Obligasi seri C memiliki bunag tetap sebesar 8,50% dan jatuh tempo dalam kurun waktu 7 tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 7 Mei 2024 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi dan tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 7 Februari 2027 untuk Seri A, tanggal 7 Februari 2029 untuk Seri B, dan tanggal 7 Februari 2031 untuk Seri C.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi akan digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi Perseroan yang akan jatuh tempo pada tahun 2024, yaitu Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 Seri C sebesar Rp7 miliar, Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp400 miliar, dan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri A sebesar Rp941.80 miliar.

Kemudian, dana obligasi juga digunakan untuk pembelian surat utang US$ dari pemegang surat utang melalui pasar sekunder yang diterbitkan oleh entitas anak Perseroan, Medco Platinum Road Pte. Ltd, sebagai tujuan pelunasan sebagian.

Nilai surat utang US$ pada saat Informasi Tambahan diterbitkan sebesar US$33.29 juta dan nilai surat utang US$ yang akan dilunasi sebagian sebanyak-banyaknya sebesar US$10.10 juta atau setara Rp151.50 miliar dengan asumsi kurs Rp15.000.

Obligasi ini berencana mulai ditawarkan pada 1 - 2 Februari 2024, tanggal penjatahan 5 Februari 2024, tanggal pengembalian uang pemesanan di 7 Februari 2024. Kemudian tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi) pada 7 Februari 2024 serta tanggal pencatatan pada BEI yaitu 12 Februari 2024.

