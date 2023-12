Harga Emas Pegadaian Hari Ini Lengkap Antam dan UBS, Senin (11/12/2023)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas cetakan Antam dan UBS di Pegadaian terpantau stagnan pada Senin (11/12/2023). Harga emas termurah dibanderol Rp590.000 untuk cetakan UBS dan Antam Rp620.000.

Penurunan harga emas Pegadaian sejalan dengan harga emas global anjlok ke bawah US$2.000 pada perdagangan Jumat (8/12/2023) waktu setempat karena dolar Amerika Serikat (AS) dan imbal hasil obligasi pemerintah AS menguat. Hal itu dipicu proyeksi The Fed yang lebih lambat memangkas suku bunga karena melonjaknya data tenaga kerja.

Mengacu informasi di laman resmi Pegadaian, harga emas cetakan UBS 0,5 gram dijual Pegadaian seharga Rp590.000. Sementara itu, harga emas Antam berukuran sama dibanderol Rp620.000.

Selanjutnya, untuk emas cetakan Antam berbobot 1 gram dibanderol seharga Rp1.135.000. Sementara itu, emas cetakan UBS berbobot yang sama dibanderol senilai Rp1.105.000.

Kemudian harga emas cetakan Antam berukuran 5 gram dibanderol Rp5.443.000, sementara emas cetakan UBS berbobot sama dipatok seharga Rp5.418.000.

Jika investor ingin mengoleksi emas Antam berbobot 10 gram yang dapat ditebus seharga Rp10.830.000. Sedangkan emas UBS cetakan sama dipatok seharga Rp10.777.000.

Ukuran lain yang ditawarkan Pegadaian adalah emas sebesar 100 gram, yang dapat ditebus seharga Rp107.535.000 untuk cetakan Antam, dan Rp107.293.000 untuk cetakan UBS.

Selanjutnya emas cetakan Antam ukuran 500 gram ditawarkan seharga Rp536.916.000 sementara cetakan UBS dalam ukuran sama dihargai senilai Rp535.675.000.

Adapun ukuran terbesar yang ditawarkan Pegadaian adalah emas cetakan Antam 1.000 gram yang hari ini dibanderol sebesar Rp1.073.790.000, sedangkan cetakan UBS belum tersedia.

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, Senin (11/12/2023):

Berat (gram) Antam UBS 0,5 gram Rp 620.000 Rp 590.000 1 gram Rp 1.135.000 Rp 1.105.000 2 gram Rp 2.208.000 Rp 2.193.000 3 gram Rp 3.287.000 - 5 gram Rp 5.443.000 Rp 5.418.000 10 gram Rp 10.830.000 Rp 10.777.000 25 gram Rp 26.945.000 Rp 26.890.000 50 gram Rp 53.808.000 Rp 53.668.000 100 gram Rp 107.535.000 Rp 107.293.000 250 gram Rp 268.566.000 Rp 268.153.000 500 gram Rp 536.916.000 Rp 535.675.000 1.000 gram Rp 1.073.790.000 -

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News