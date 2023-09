Dukung Program Pemerintah, ACE untuk Indonesia Bersih Hadir di 60 Kota

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati World Clean-up Day 2023, pusat perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup terbesar di Indonesia, PT ACE Hardware Indonesia Tbk (ACES) (“ACE”) melaksanakan program ACE untuk Indonesia Bersih.

Program ini merupakan bagian dari program keberlanjutan ACE pada pilar Lingkungan. Kontribusi sosial untuk lingkungan ini dilaksanakan di lebih dari 60 kota di Indonesia, yang melibatkan lebih dari 3.000 karyawan ACE. Kegiatan aksi kebersihan yang secara rutin dijalankan ini sekaligus wujud dukungan ACE pada Program Pemerintah “Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 2025”.

ACE untuk Indonesia Bersih kali ini dilakukan dengan membersihkan sampah-sampah di jalan, area bangunan, alun-alun, taman, tugu, hingga pantai yang merupakan ikon di masing-masing kota tersebut. Sebanyak lebih dari 5 ton sampah yang terkumpul, terdiri dari sampah anorganik dan organik.

Kegiatan ini juga diikuti dengan penyerahan dukungan alat-alat kebersihan untuk lokasi setempat. Sebagai langkah untuk mendukung gaya hidup sehat, ACE juga menggelar pawai, yang terdiri dari barisan jalan sehat dan bersepeda bersama.

Melinda Pudjo, Head of Corporate Communications & Sustainability PT ACE Hardware Indonesia Tbk mengungkapkan, “Kegiatan ini merupakan komitmen ACE untuk memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat di Indonesia.

Dalam upaya untuk menciptakan perubahan positif, tahun ini ACE mendukung gaya hidup sehat dengan berjalan kaki dan bersepeda bersama. Kami sekaligus fokus dan aktif mendukung program pemerintah melalui kegiatan ACE untuk Indonesia Bersih untuk mewujudkan Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 2025."

Foto: Sebanyak lebih dari 5 ton sampah terkumpul, yang terdiri dari sampah anorganik dan organik

Program ACE untuk Indonesia Bersih sudah dilaksanakan sejak tahun 2016. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi aksi kebersihan di berbagai lokasi, seperti rumah ibadah, taman kota, tempat bersejarah, museum, dan sekolah. Kemudian, ACE juga memberikan dukungan berbagai alat kebersihan untuk instansi dan pengurus masjid, seperti tempat sampah outdoor, sapu kebun, serta peralatan kebersihan lainnya.

Selain kegiatan di atas, ACE juga melaksanakan rangkaian kegiatan berkelanjutan yang sudah dilakukan di berbagai kota. Untuk menghadirkan kenyamanan masyarakat setempat, ACE melakukan revitalisasi taman-taman kota di berbagai daerah, seperti Taman Kota Apsari Surabaya, Taman Kota Pakui Sayang Makassar, dan Taman Kota Green Garden, Jakarta yang merupakan bagian dari inisiatif kampanye hijau (Green Campaign) ACE yang bertajuk ACE Care for the Environment.

Selain itu, ACE melaksanakan program penyediaan air bersih melalui pemasangan panel surya di Desa Biau, Fatoin, Wekeke, Kareka Nduku, dan Mbuit di Nusa Tenggara Timur. ACE juga mendukung penanggulangan sampah elektronik di Indonesia melalui program “BISA BAIK dengan ACE", sebagai dukungan terhadap Pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan sampah elektronik yang bertanggung jawab. BISA BAIK merupakan singkatan dari Bersama Atasi Sampah Barang Elektronik yang pada tahap awal ini ACE sudah menyediakan dropbox untuk menerima sampah elektronik di 6 lokasi di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan dan Bekasi. ACE memberikan tambahan diskon 10% untuk produk baru dari sampah elektronik yang dimasukkan ke dalam dropbox.

“Kami berharap dengan rangkaian kegiatan berkelanjutan yang ACE jalankan, khususnya dalam pilar lingkungan, dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat, untuk masa depan dan kehidupan yang lebih baik,” tutup Melinda.

