Program CSR Makin Seru PNM Sabet 2 Penghargaan Baru

Bisnis.com, JAKARTA - BUMN Track berikan dua penghargaan bergengsi kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) pada Kamis, 10/8/2023 di Hotel Borobudur Jakarta dalam gelaran TJSL & CSR Award 2023 tahun ke-3.

BUMN sendiri ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas yang mencakup empat pilar pembangunan. Pilar tersebut meliputi pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola perusahaan.

Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi PNM, Sunar Basuki mengungkapakn rasa terima kasih kepada BUMN Track yang sudah mempercayai PNM sebagai penerima award kategori The Most Committed BOD of BUMN on TJSL dan TJSL & CSR Award Pilar Sosial & Ekonomi Platinum. Menurutnya, program Kampung Madani dan Ruang Pintar yang menggugah juri untuk memberikan apresiasi ini kepada PNM.

“Mimpi PNM untuk membangun ekosistem yang memberi manfaat holistik telah menjadi nyata. Jadi ibu-ibu yang sedang berjualan tidak perlu lagi mengkhawatirkan PR sekolah anaknya karena PNM memfasilitasi tenaga pendamping di Ruang Pintar,” papar Sunar.

Kampung Madani sendiri merupakan kampung binaan PNM yang dirancang agar masyarakat dapat mengembangkan potensi pertanian, ekonomi, pendidikan, maupun sosial kemasyarakatan. Hingga saat ini terdapat 11 Kampung Madani yang tersebar di Indonesia dengan 14 kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh PNM selama tahun 2023.

Sedangkan Ruang Pintar adalah ruang belajar bagi anak-anak prasejahtera yang dilengkapi dengan fasilitas digital untuk membantu pembelajaran berbasis teknologi bisa dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki gadget untuk mendukung kebutuhan sekolahnya. Saat ini 158 Ruang Pintar tersebar di seluruh Indonesia agar generasi penerus bangsa bisa mendapatkan pendidikan merata.

Salah satu kekhawatiran dari nasabah PNM Mekaar saat ini adalah membagi waktu untuk menjalankan usaha dan mendamping anak-anaknya. Apalagi saat ini ada 14,7 juta nasabah PNM Mekaar yang aktif menjalankan usaha dan banyak yang masih belum memiliki smartphone. Harapannya dengan berbagai program TJSL yang PNM jalankan masyarakat prasejahtera bisa keluar dari jurang kemiskinan.

“Kami harap gap terkait pendidikan di daerah urban dan rural bisa semakin tipis dengan adanya Ruang Pintar serta rangkaian program di Kampung Madani,” tutupnya.

