Harga Emas Hari Ini, 11 Agustus 2023, Potensi Rebound Akhir Pekan

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas hari ini berpotensi rebound secara teknikal setelah mengalami pelemahan selama empat hari beruntun.

Tim analis Monex Investindo Futures mengatakan harga emas turun US$2,37 pada perdagangan akhir Kamis (10/8/2023) ke US$1.912,26 per troy ons. Rilis data inflasi Amerika Serikat (AS) sempat membuat harga emas melesat naik, tetapi pernyataan pejabat elit bank sentral AS Federal Reserve membuatnya berbalik arah.

Inflasi AS berdasarkan consumer price index (CPI) pada periode Juli tumbuh 3,2 persen year-on-year (YoY) lebih tinggi dari bulan sebelumnya 3 persen YoY. Sementara CPI inti tumbuh 4,6 persen YoY, lebih rendah dari bulan sebelumnya 4,7 persen YoY.

"Setelah rilis tersebut, harga melesat menyentuh level tertinggi harian US$1.930,02 per troy ons. Tidak lama emas berbalik arah dan berakhir melemah setelah Presiden The Fed Wilayah San Fransisco Mary Daly mengatakan masih perlu banyak kemajuan untuk menjinakkan inflasi," tulis analis Monex dalam risetnya, Jumat (11/8/2023).

Salah satu pejabat elit The Fed ini juga mengatakan melihat data inflasi Juli tidak berarti The Fed bisa menyatakan kemenangan, sebab pasar tenaga kerja masih cukup kuat.

Analis Monex memprediksi meski sedang tertekan pernyataan Mary Daly, ada peluang emas naik pada sesi perdagangan Jumat (11/8/2023) melihat posisinya saat ini yang berada di level terendah satu bulan dan sudah turun empat hari beruntun.

Berikut referensi teknikal untuk mengambil posisi buy untuk komoditas emas:

Entry Price: US$1.918,25 - US$1.920,75

Level Support 1: US$1.918,25

Level Support 2: US$1.920,75

Level Resistance 1: US$1.909,75

Level Resistance 2: US$1.907,60

Simak pergerakan harga emas hari ini secara live.