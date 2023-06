Saham Sawit Sumbermas (SSMS) Bergerak Liar, Ini Jawaban Direksi

Bisnis.com, JAKARTA - Saham PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) mendadak naik ke posisi Rp1.525 per saham atau naik 25 persen pada akhir perdagangan Rabu (31/5/2023).

Pada perdagangan sebelum long weekend, saham SMSS tercatat dibuka di posisi Rp1.220 per saham dan bergerak di rentang Rp1.210 hingga Rp1.525 per saham.

Direktur SSMS Jap Hartono mengungkapkan bahwa manajemen tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.

"Perseroan akan melaporkan dan akan menyampaikan kepada publik seluruh aktivitasnya apabila ada rencana tindakan korporasi yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal," ungkapnya dalam keterbukaan informasi, Jumat (2/6/2023).

Manajemen SSMS juga mengungkapkan tidak memiliki informasi atau fakta maupun kejadian penting lainnya yang material yang dapat atau belum diungkap kepada publik.

Jap Hartono menegaskan bahwa SSMS tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kendati demikian, sebelumnya SSMS telah mengumumkan aksi korporasi yang akan membayarkan dividen tunai untuk tahun buku 2022 pada 8 Juni 2023 mendatang.

Adapun, tanggal Cum Dividen di pasar reguler dan negosiasi sudah dilaksanakan pada 16 Mei 2023, dan di pasar tunai pada 19 Mei 2023.

Sementara itu, tanggal Ex Dividen di pasar reguler dan negosiasi dilakukan pada 17 Mei 2023 dan Ex Dividen di pasar tunai pada 22 Mei 2023. Perseroan membagikan dividen dengan total nilai Rp70,98 miliar atau setara dengan Rp74,64 per saham.

