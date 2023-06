HUT ke-24, PNM dan Via Valen Semangat Berdayakan Ultra Mikro Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Bersama Nyata dalam Karya menjadi tagline HUT PNM tahun ini. Tepat 24 tahun lalu, bersamaan dengan Hari Lahir Pancasila, perusahaan pembiayaan yang tergabung dalam holding ultra mikro ini terbukti sukses terus meningkatkan pemberdayaan kepada pelaku usaha ultra mikro. Keberhasilan PNM merupakan buah kerja nyata dan kolaborasi bersama hingga menghasilkan karya dalam menggaungkan ekonomi kerakyatan.

Hasil kerja nyata PNM dibuktikan dengan jumlah penyaluran selama Januari – April 2023 yang telah mencapai Rp24,1 Triliun. Total aset pun turut melesat hingga Rp51,6 Triliun hanya dalam periode Q1 2023, dimana pada tahun 2022 sebesar Rp46,9 Triliun dan tahun 2021 sebesar Rp43,7 Triliun. Hal ini menunjukkan capaian positif yang menggambarkan pertumbuhan sektor ultra mikro di Indonesia.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyatakan keberhasilan ini merupakan kerja nyata bersama-sama seluruh Insan PNM di 62 cabang di seluruh Indonesia. Ia juga berkomitmen dan mengajak seluruh Insan PNM agar terus bersemangat menjadi roda penggerak ekonomi keluarga. Melalui modal finansial, intelektual dan sosial, PNM akan terus menjadi cahaya bagi mereka yang ingin meraih kehidupan yang lebih bermakna.

“24 tahun bukan waktu yang singkat untuk berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan ekonomi. Namun, 70 ribu Insan PNM yang telah hadir melayani di 6.014 kecamatan telah berusaha keras menunaikan amanah dan wasiat pendiri PNM untuk memberi manfaat seluas-luasnya bagi bangsa,” papar Arief dalam puncak perayaan HUT PNM ke-24 di Menara PNM.

Kebersamaan dan keakraban terekam dalam puncak perayaan HUT PNM ke-24 yang diselenggarakan pada Kamis, 1 Juni 2023. Seluruh karyawan menikmati sajian acara sambil bersenandung bersama Via Vallen. Lagu Mekaar Buat Kita yang dibawakan oleh Via menjadi momentum yang membangkitkan semangat perjuangan Insan PNM. Pasalnya, di dalam lagu tersebut menggambarkan bagaimana PNM, lewat produk Mekaar, membantu meningkatkan value ibu-ibu prasejahtera untuk bisa maju bersama. “Teman-teman PNM ini perlu diacungi jempol, masih muda-muda tapi sukses mekarkan usaha ultra mikro di Indonesia,” puji Via.

Selebrasi ulang tahun PNM ini tidak hanya diselenggarakan di Kantor Pusat PNM saha tetapi serentak di 62 kota. Lebih dari 70.000 karyawan PNM yang tersebar di seluruh Indonesia dalam waktu bersamaan merayakan hari bahagia ini agar semua memiliki semangat yang sama dalam memberdayakan usaha ultra mikro.

