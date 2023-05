Kalbe Farma (KLBF) Rombak Susunan Direksi dan Komisaris, Ini Wajah Barunya

Bisnis.com, JAKARTA — Para pemegang saham PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) menyetujui perubahan susunan direksi dan komisaris dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada Rabu (3/5/2023). Kartika Setiabudy resmi bergabung sebagai direktur baru Kalbe Farma, sementara Budi Dharma Wreksoatmodjo ditunjuk sebagai komisaris perusahaan.

"Dalam jajaran direksi ada anggota baru yakni Kartika Setiabudy dan perubahan susunan komisaris dengan pengunduran Ade Harsono. Budi Reksoatmodjo ditunjuk sebagai komisaris baru," kata Direktur Kalbe Farma Bernadus Karmin dalam konferensi pers.

Kartika Setiabudy adalah warga negara Indonesia yang lahir pada 1975. Dia memperoleh gelar Bachelor of Business dari Queensland University of Technology, Australia pada 1997.

Kartika sebelumnya menjabat sebagai Corporate Finance & Accounting Director Kalbe Farma sejak 2020, serta menjabat sebagai Direktur pada PT Sanghiang Perkasa.

Dia sempat mengemban tugas sebagai General Manager of Financial Planning & Support pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA) pada 2018–2020.

Pada 2011–2018, Kartika menjabat sebagai Corporate Finance & Treasury General Manager dan sebelumnya sebagai Investor Relations Senior Manager di Group Kalbe.

Sebelum bergabung dengan Grup Kalbe, Kartika berkarier pada kantor konsultan Center for Investment and Business Advisory (Arthur Andersen - Prasetio, Utomo & Co) (1999–2004) dan PT Tripolyta Indonesia Tbk (2004–2010). Pada 1997–1999, Kartika bergabung dengan PT Enseval sebagai Corporate Planning.

Sementara itu, Budi Dharma Wreksoatmodjo lahir di Tegal pada 1958. Dia merupakan Presiden Direktur Kalbe Farma dalam kurun 1992 hingga 1998 dan merupakan Direktur Kalbe Farma periode 2006–2015.

Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi Kalbe Farma terbaru

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris:Bernadette Ruth Irawati Setiady

Komisaris:Santoso Oen

Komisaris:Ronny Hadiana

Komisaris:Budi Dharma Wreksoatmodjo

Komisaris Independen:Lilis Halim

Komisaris Independen:Rhenald Kasali

Direksi

Presiden Direktur:Vidjongtius

Direktur:Bernadus Karmin Winata

Direktur:Sie Djohan

Direktur:Mulialie

Direktur:Jos Iwan Atmadjaja

Direktur:Kartika Setiabudy

