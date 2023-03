5 Berita Populer: GOTO Rugi Rp40,5 T dan Jadwal Pembagian Dividen BCA (BBCA)

Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) usai IPO menjadi berita yang paling banyak dibaca sepanjang hari kemarin.

GOTO tercatat membukukan rugi bersih Rp40,5 triliun. Rugi bersih GOTO naik 56 persen dari posisi tahun sebelumnya, yang senilai Rp25,9 triliun.

Selain itu, jadwal pembagian dividen BCA (BBCA) juga menjadi berita terpopuler. BCA memutuskan akan membagikan dividen tunai atas kinerja 2022 senilai Rp25,3 triliun.

Berikut daftar selengkapnya 5 berita terpopuler Bisnis.com pada Senin (20/3/2023):

1. BREAKING: Rugi Bersih GOTO Tembus Rp40,5 Triliun Usai IPO Tahun Lalu

PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) membukukan rugi bersih Rp40,5 triliun usai IPO pada April tahun lalu. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, rugi bersih GOTO naik 56 persen dari posisi tahun sebelumnya Rp25,9 triliun.

Sebagai informasi, peningkatan signifikan itu terjadi usai Gojek dan Tokopedia melakukan merger pada Januari 2022. Rugi bersih GOTO membengkak akibat terjadi penurunan nilai goodwiil yang mencapai Rp11 triliun.

2. BCA (BBCA) Tebar Dividen Rp170 per Saham, Intip Jadwal Pembagiannya!

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) telah memutuskan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp25,3 triliun. Pembagian dividen itu akan efektif dilakukan pada bulan depan.

Keputusan pembagian dividen BCA telah disepakati dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar pada pekan lalu (16/3/2023). Nilai dividen itu mencapai 62,1 persen dari laba bersih perseroan untuk tahun buku 2022.

BCA sendiri mencatatkan laba Rp40,7 triliun sepanjang 2022, naik 29,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

3. Cek Rekening! Hari Ini (20/3) AJB Bumiputera 1912 Bakal Bayar Klaim Batch III

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 menyatakan akan melakukan pembayaran klaim tahap ketiga kepada para pemegang polis tertunggak yang menyetujui skema penurunan nilai manfaat (PNM) pada hari ini, Senin (20/3/2023).

Juru Bicara Rapat Umum Anggota (RUA) d.h Badan Perwakilan Anggota (BPA) RM. Bagus Irawan menuturkan bahwa menyampaikan bahwa pembayaran klaim akan dilakukan sampai 2025 dengan total klaim yang akan dibayarkan adalah senilai Rp5,29 triliun.

4. Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 20 Maret 2023

Nilai tukar rupiah diprediksi akan menguat terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, Senin (20/3/2022) seiring dengan mulai berkurangnya resiko krisis keuangan global setelah bank-bank besar AS menyuntikkan US$30 miliar deposito ke First Republic Bank sebagai upaya penyelamatan.

Pada perdagangan Jumat, pekan lalu (17/3/2023), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat ke level Rp15.345.

5. Yang Berbeda Sejak Agus Projosasmito Hadir di Bumi Resources Minerals (BRMS)

Emiten pertambangan logam Grup Bakrie, PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), melaporkan sejumlah kemajuan sepanjang 2022.

Benarkah pencapaian positif itu tuah dari kehadiran sosok yang dekat dengan Anthoni Salim, Agus Projosasmito? Bumi Resources Minerals telah merilis kinerja keuangan tahun buku 2022.

Apabila langsung menuju ke pos bottom line, akan terlihat penurunan laba bersih dari US$69,78 juta pada 2021 menjadi US$13,68 juta per 31 Desember 2022.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News