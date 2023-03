Simak Proyeksi Investasi Aset Kripto Maret 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA -- Aset kripto bergerak mendatar atau sideways sepanjang Februari, lalu bagaimana prospeknya pada Maret 2023?



Tim Riset Tokocrypto mengatakan banyak investor berharap untuk bisa mendapat banyak peluang keuntungan pada Maret ini. Namun, harapan itu tampaknya sulit terwujud melihat situasi makroekonomi dan industri kripto secara keseluruhan.



Pergerakan harga Bitcoin (BTC) selama Februari termasuk dalam kategori sideways. Terlihat dari indeks Bitcoin Monthly Returns, di mana harga BTC berakhir di Februari hanya naik 0,03 persen, otomatis pergerakan bulanan BTC mengonfirmasi tidak ke mana-mana selama empat pekan berturut-turut.



"Naik turunnya harga Bitcoin sebagian besar karena data makroekonomi. Aksi harga BTC menyelesaikan bulan Februari hampir persis dengan di akhir Januari 2023, di mana BTC mulai di sekitar US$23.500," tulis Tim Riset Tokocrypto dalam riset, dikutip Sabtu (4/3/2023).



Namun, hal itu juga berarti Bitcoin lebih stabil daripada kumpulan aset arus utama, termasuk saham, komoditas, dan mata uang utama dunia.



Lalu bagaimana dengan proyeksi pergerakan Bitcoin bulan ini?



Tokocrypto menilai awal Maret bukanlah waktu yang baik atau bullish untuk pasar aset kripto, khususnya Bitcoin. BTC telah turun hampir 5 persen, menghapus kapitalisasi pasar US$22 miliar menjadi total US$430,9 miliar pada Jumat (3/3/2023). Selain itu, Ethereum (ETH), XRP (XRP), Cardano (ADA) dan Polygon (MATIC), dan altcoin lainnya juga mengalami penurunan tajam serupa.



"Anjloknya market kripto terutama Bitcoin disebabkan oleh beberapa hal. Pasar goyah karena kekhawatiran baru atas solvabilitas perusahaan kripto yang terjadi pada bank Silvergate hingga data statistik pasar tenaga kerja AS yang baru dirilis pada Kamis (2/3/2023) tidak menguntungkan pasar aset berisiko," jelas Tokocrypto.



Kemudian, di luar data makroekonomi, investor kripto juga dikhawatirkan oleh tindakan dan komentar dari drama US Securities and Exchange Commission (SEC) yang ingin melakukan pengetatan regulasi kripto di AS.



"Oleh karena itu, bisa saja market bergerak sideways atau datar imbas investor yang masih khawatir dengan masa depan kripto di AS," jelasnya.



Sementara, secara umum belum ada tanda maupun sentimen yang kuat untuk terjadinya bull run untuk Maret ini. Kemungkinan besar, pasar masih akan tetap sideways di rentang harga US$ 21.500-US$ 25.000.



Berkaca dari historis Bitcoin Monthly Return, Maret juga bukan bulan yang baik untuk BTC dan kripto lainnya. Indikasi penurunan pasar kripto banyak terjadi pada Maret dalam periode tahun 2014-2018.



Di samping itu, bulan Maret juga berisiko tinggi untuk penurunan indeks saham berikutnya, merujuk ke data historis yang menunjukan pasar bearish sering berhenti di antara musim pendapatan tiga bulanan.



"Kecenderungan investor sulit untuk masuk ke pasar karena menunggu hasil laporan keuangan kuartal dari beberapa perusahan besar, terutama di bidang teknologi. Korelasi pasar saham dan kripto masih berkaitan erat dalam beberapa tahun terakhir," terang Tim Riset Tokocrypto.



Pasar kripto telah diperdagangkan sejalan dengan saham teknologi pertumbuhan tinggi sejak akhir tahun 2020, melonjak ke level tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, perlahan mengalami kehancuran, ketika The Fed mulai menaikkan suku bunga dan menyedot likuiditas keluar dari pasar.



Adapun kalender ekonomi AS yang harus diwaspadai investor adalah tanggal 10 maret akan ada data Non Farm Payrolls (NFP), Consumer Price Index (CPI) pada 14 Maret, dan pertemuan FOMC The Fed untuk menentukan kenaikan suku bunga pada 21-22 Maret. Data makroekonomi yang menguat akan menggangu sikap hawkish The Fed, sehingga kemungkinan besar juga berpengaruh pada pasar kripto bulan ini.

