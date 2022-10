Pergerakan Harga Emas Hari Ini, 28 Oktober 2022, Terpengaruh The Fed

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas acuan global berpotensi melemah pada perdagangan akhir pekan, Jumat (28/10/2022), tertekan oleh penguatan dolar AS.

Tim Analis Monex Investindo Futures mencatat dolar AS yang kembali menguat ditopang optimisme investor terhadap kenaikan suku bunga The Fed telah menekan turun harga emas pada perdagangan Kamis (27/10/2022) sebesar US$1,36 ke level US$1.663,11 per troy ounce.

“Di sesi Asia hari ini, harga emas berpotensi dijual menguji support US$1.650. Namun jika bergerak naik ke atas level US$1.665 berpeluang dibeli menguji resistance US$1.670,” jelas Monex dalam riset harian.

Sementara itu pergerakan emas juga akan dipengaruhi oleh pasar obligasi dan mata uang global. Investor mencermati tekanan lebih lanjut pada Bank of Japan, yang akan menentukan kebijakan pada Jumat. Perdana Menteri Fumio Kishida mengumumkan anggaran tambahan untuk stimulus ekonomi menjelang pengumuman suku bunga.

Mengutip Bloomberg, Jumat (28/10/2022), Bank sentral Jepang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga terendahnya, kebijakan yang memicu penurunan yen dan menempatkan BOJ berselisih dengan pasar obligasi global.

Imbal hasil obligasi turun di Australia dan Selandia Baru, menyusul penurunan yang membuat imbal hasil obligasi tenor 10 tahun jauh di bawah 4 persen, setelah kenaikan dolar pada Kamis.

Data produk domestik bruto (PDB) menunjukkan bahwa ekonomi AS rebound setelah dua mengalami kontraksi triwulanan, tetapi juga menyoroti bahwa belanja konsumen tetap di bawah tekanan karena inflasi.

Ekonom masih memperkirakan The Fed akan menaikkan tiga perempat poin persentase untuk keempat kalinya berturut-turut ketika pertemuan minggu depan. Tetapi dengan data terbaru yang menyoroti dampak kenaikan suku bunga yang tajam terhadap ekonomi, investor memperkirakan FOMC akan memperlambat laju pengetatan setelah pertemuan November.

Simah pergerakan harga emas acuan global secara live berikut ini:

09:15 WIB Emas spot dan Comex kompak naik Harga emas spot menguat 0,13 persen atau 2,18 poin ke US$1.665,49 per troy ounce pada 09.11 WIB. Sementara itu, emas Comex kontrak Desember 2022 naik 0,31 persen atau 5,10 poin ke US$1.670,70 per troy ounce.

