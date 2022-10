Harga Minyak Memanas, Terdorong Permintaan China dan Dolar AS Anjlok

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak memanas pada akhir perdagangan Jumat (21/10/2022) karena potensi permintaan China yang lebih kuat dan pelemahan dolar AS.

Dua sentimen tersebut melebihi kekhawatiran tentang penurunan ekonomi global dan dampak kenaikan suku bunga pada penggunaan bahan bakar, mengutip Antara.

Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember terangkat 54 sen atau 0,6 persen menjadi US$85,05 per barel. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember bertambah US$1,12 atau 1,2 persen menjadi US$93,50 dolar AS per barel.

Harga minyak juga mendapatkan dukungan dari mundurnya dolar AS. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,79 persen menjadi 111,9900 pada akhir perdagangan Jumat (21/10/2022). Secara historis, harga minyak berbanding terbalik dengan harga dolar AS.

Dolar melemah terhadap sekeranjang mata uang setelah sebuah laporan mengatakan beberapa pejabat The Fed telah mengisyaratkan kegelisahan yang lebih besar dengan kenaikan suku bunga besar untuk melawan inflasi, bahkan ketika mereka di garis untuk menaikkan suku bunga besar lainnya untuk November.

Para pedagang meningkatkan posisi menjelang akhir pekan setelah kontrak WTI November berakhir, meningkatkan volatilitas. "Biasanya adalah bermain akhir pekan ke sisi long (beli)," kata John Kilduff, mitra di Again Capital LLC di New York.

Sementara itu, para pedagang terus menilai implikasi dari perlambatan ekonomi global dan pengurangan produksi besar-besaran yang diumumkan awal bulan ini oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+.

"Terperangkap antara kekhawatiran permintaan di satu sisi dan pasokan yang ketat di sisi lain, harga minyak kemungkinan akan bergerak di kisan yang ketat," analis energi di Commerzbank Research mengatakan dalam sebuah catatan Jumat (21/10/2022).

Harga minyak juga mendapat dukungan setelah Bloomberg News melaporkan bahwa Beijing sedang mempertimbangkan untuk memotong periode karantina bagi pengunjung menjadi tujuh hari dari 10 hari, meski belum ada konfirmasi resmi dari Beijing.

China, importir minyak mentah terbesar di dunia, telah menerapkan pembatasan ketat Covid-19 tahun ini, sangat membebani aktivitas bisnis dan ekonomi serta mengurangi permintaan bahan bakar.

Mengatasi lonjakan harga minyak, Presiden AS Joe Biden mengonfirmasi pelepasan 15 juta barel dari cadangan strategis AS dan mengatakan lebih banyak pasokan dapat disadap, tetapi tidak mengumumkan tindakan lain seperti membatasi ekspor bahan bakar.

Minyak mentah telah dikejutkan oleh kekhawatiran atas perlambatan ekonomi global dan prospek pengetatan lebih lanjut menyusul pengurangan produksi OPEC+ mulai November. Sanksi Uni Eropa terhadap ekspor minyak Rusia via jalur laut yang mulai berlaku pada Desember telah menambah ketidakpastian pasokan.

Stok bahan bakar mmakin ketat mulai dari Eropa hingga AS. Stok di AS turun hingga 25 hari pasokan diesel, level terendah sejak 2008, karena konsumsi bahan bakar melonjak menuju musim dingin, menurut Badan Informasi Energi. Persediaan minyak mentah negara itu juga turun 1,73 juta barel pekan lalu.

Namun, ada pertanyaan tentang prospek permintaan China karena importir minyak mentah utama dunia itu tetap dengan strategi Zero Covid-nya. Infeksi virus telah membengkak di Beijing ke level tertinggi dalam empat bulan, memicu kekhawatiran tentang potensi pembatasan.

