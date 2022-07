IHSG Hari Ini Berpotensi Rebound, Simak Katalis Positifnya

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi mengalami rebound hingga ke posisi 6.910.

Tim Riset NH Korindo Sekuritas memperkirakan IHSG berpotensi rebound antara rentang 6550 hingga 6910. Meski demikian, potensi resesi membuat ekspektasi analis menjadi tinggi. Walaupun Wall Street libur memperingati Independence Day, namun pelaku pasar tetap menantikan FOMC Meeting Minutes dan mulai mengantisipasi data CPI pekan depan.

Selain itu, investor juga mencermati apakah Earning Season Result dapat tetap memenuhi ekspektasi analis, di tengah sejumlah data ekonomi memperburuk kekhawatiran potensi resesi. Jika perusahaan bisa menyamai atau melewati ekspektasi, dapat menjadi katalis positif bagi saham emiten tersebut.

Data ekonomi terakhir menunjukkan ISM Manufacturing Juni AS turun ke level 53,0. Berkurangnya permintaan menghadapi inflasi tinggi juga terlihat pada ISM New Orders dan Prices Paid yang turun ke level 49,2 dan 78,5 , atau menunjukkan ekonomi AS tengah mendingin.

“Di tengah libur bursa Wall Street, IHSG mencari arah pergerakan, sempat menembus ke bawah level psikologis 6.600, sebelum akhirnya ditutup di level 6.639 atau melemah lebih dari 2 persen. NHKSI Research memproyeksikan IHSG hari ini bergerak upward (rebound) dalam rentang 6.550-6.910,” tulis tim riset.

Berikut ini beberapa saham yang menjadi rekomendasi NH Korindo:

HRUM

BUY

TP 1560

Baca Juga : Credit Suisse Group PHK Dua Lusin Karyawan di Kawasan Asia

CL 1370

BMRI

BUY

TP 7950

CL 7300

KLBF

BUY

TP 1705

CL 1610

JPFA

BUY

TP 1580

CL 1440

INCO

BUY

TP 5825

CL 5400

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :