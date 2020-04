Tengah Tertekan, Harga Emas Spot Bidik Level Support US$1.670

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas spot berpotensi bergerak turun selama berada di bawah level US$1.690 untuk menuju support terdekat di level US$1.670.

Pada perdagangan Senin (20/4/2020) pukul 13.20 WIB, harga emas spot terkoreksi 0,54 persen atau 9,11 poin menjadi US$1.673,71 per troy ounce. Adapun, harga emas Comex kontrak Juni 2020 turun 0,37 persen atau 6,2 poin menuju US$1.692,6 per troy ounce.

Analis Monex Investindo Futures Faisyal menyampaikan harga emas berpeluang bergerak turun dalam jangka pendek di tengah sentimen optimisme terhadap rencana Presiden AS Donald Trump yang ingin membuka kembali ekonomi AS.

"Di sisi lain, The Fed dilaporkan telah mengurangi pembelian obligasi pemerintah AS sebesar 50 persen dari US$30 miliar per hari pada pekan lalu," paparnya dalam publikasi riset, Senin (20/4/2020).

Secara teknikal, harga masih akan cenderung turun selama harga masih bergerak di bawah level indikator moving average 50 (garis merah) di dalam grafik 4 jam di level US$1.690.

Untuk sisi bawahnya, level support terdekat berada di US$16.70. Menembus ke bawah dari level tersebut berpeluang memicu penurunan lanjutan ke US$1.655 sebelum membidik support kuat di US$1.635.

Sementara itu jika bergerak naik, level resistan terdekat berada di US$1.690. Menembus ke atas dari level tersebut berpotensi memicu kenaikan lanjutan ke US$1.705 sebelum menargetkan resistan kuat di US$1.725.

Level support : 1670 - 1655 - 1635

Level resisten : 1690 - 1705 - 1725