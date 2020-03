Kurs Jisdor Lanjutkan Penguatan ke Rp16.328

Bisnis.com, JAKARTA – Kurs rupiah menyentuh posisi Rp16.328 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Kamis (26/3/2020).

Data yang diterbitkan Bank Indonesia pagi ini menempatkan kurs referensi Jisdor di level Rp16.328 per dolar AS, menguat 158 poin atau 0,9 persen dari posisi Rp16.486 pada Selasa (24/3/2020).

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah di pasar spot menyentuh level Rp13.722 per dolar AS dengan depresiasi 153 poin atau 0,93 persen pada pukul 10.30 WIB dari level penutupan perdagangan sebelumnya.

Sebelumnya, rupiah dibuka menguat 295 poin atau 1,79 persen ke level Rp16.205 per dolar AS pada awal perdagangan hari ini. Adapun, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback di hadapan sekeranjang mata uang utama bergerak melemah 0,39 persen ke level 100,656.

Pada perdagangan Selasa (24/3/2020), nilai tukar rupiah ditutup di level Rp16.500 per dolar AS, terapresiasi 0,45 persen atau 75 poin.

Pada Rabu (25/3/2020) pagi waktu setempat, Kongres Amerika Serikat telah menyetujui paket stabilisasi ekonomi senilai US$2 triliun, termasuk memberikan bantuan tunai langsung, tunjangan pengangguran untuk perorangan, uang untuk negara bagian, dan dana talangan besar untuk bisnis.

Paket kebijakan itu disebutkan menjadi stimulus terbesar yang digelontorkan oleh pemerintah AS dalam sejarah modern.

Adapun, paket kebijakan itu berhasil menjadi katalis positif untuk mayoritas aset berisiko dan mengurangi tekanan likuidasi aset untuk beralih ke dolar AS.

Kepala Global Strategi FX Toronto Dominion Bank Mark McCormick mengatakan bahwa kesepakatan stimulus oleh Pemerintah AS yang cukup alot itu dapat membantu meredam pukulan terhadap perlambatan ekonomi.

“Namun, kami tidak berpikir itu akan membantu keseluruhan aset berisiko. Jalan di depan masih akan berombak,” ujar Mark seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (26/3/2020).

Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor/Rupiah) Tanggal Kurs 26 Maret 16.328 24 Maret Rp16.486 23 Maret Rp16.550 20 Maret Rp16.273 19 Maret Rp15.715 18 Maret Rp15.223

Sumber: Bank Indonesia