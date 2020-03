MNC Sekuritas: Buy on Weakness ERAA, BSDE, TBIG

Bisnis.com, JAKARTA – MNC Sekuritas merekomendasikan investor untuk melakukan aksi buy on weakness terhadap saham ERAA, BSDE, dan TBIG pada perdagangan hari ini.

Dalam publikasi risetnya, tim analis MNC Sekuritas menyampaikan DJIA menguat sebesar +0,95 persen pada perdagangan Kamis (19/3/2020) diikuti dengan penguatan indeks S&P 500 (+0,47 persen) dan Nasdaq (+2,30 persen).

Penguatan indeks terjadi setelah penurunan terendahnya dalam tiga tahun. Peningkatan saham teknologi seperti Netflix sebesar 5,30 persen, Facebook sebesar 4,2 persen dan Amazon sebesar 2,80 persen turut mendukung penguatan indeks.

Meski demikian, wabah corona masih memberatkan laju pergerakan pasar di mana kasus Covid-19 di AS telah mencapai 13.678 dengan total kematian mencapai 200 orang. Hari ini pasar akan mencermati beberapa rilis data seperti: UK Existing Home Sales per Feb-2020, UK Next 12 Months Inflation per Feb-2020, China Loan Prime Rate per Mar-2020.

Kemarin (19/3/2020), IHSG terkoreksi 5,2 persen dan ditutup di level 4,105. Diperkirakan IHSG masih berada di wave (iii) dari wave [iii], dimana retracement 261.8 berada pada area 4,070.

“Perhatikan area support di 4,034, apabila IHSG menembus level tersebut, maka pergerakan IHSG dapat menuju 3,944 sebagai support berikutnya,” paparnya.

Level support IHSG 4,034, 3,940, sedangkan level resistan resistan 4,260, 4,410.

Berikut saham pilihan MNC Sekuritas hari ini.

ERAA - Buy on Weakness (1,045)

Saat ini, kami memperkirakan posisi ERAA sedang berada di wave [iii] dari wave C dari wave (B), dimana koreksi ERAA kami perkirakan sudah relatif terbatas. Selanjutnya, apabila ERAA sudah terkonfirmasi menyelesaikan wave [iii], maka ERAA berpeluang menguat untuk membentuk wave [iv].

Buy on Weakness: 1,000-1,030

Target Price: 1,200, 1,330

Stoploss: below 960

BSDE - Buy on Weakness (695)

Kami memperkirakan posisi BSDE sedang berada di akhir wave (c) dari wave [iii], dimana koreksi BSDE kami perkirakan sudah terbatas. BSDE berpeluang menguat untuk membentuk wave [iv], setelah terkonfirmasi terbentuknya wave [iii].

Buy on Weakness: 650-680

Target Price: 830, 920

Stoploss: below 600

TBIG - Buy on Weakness (830)

Saat ini, kami memperkirakan posisi TBIG sedang berada di wave [y] dari wave Y dari wave (B), dimana TBIG masih berpotensi terkoreksi kembali untuk mengkonfirmasi terbentuknya wave [y]. Selanjutnya, TBIG berpeluang menguat untuk mengawali wave (C).

Buy on Weakness: 770-800

Target Price: 910, 1,000

Stoploss: below 600

MDKA - Sell on Strength (1,035)

Pada perdagangan kemarin (19/3), MDKA ditutup di level 1,035. Kami memperkirakan posisi MDKA berada di wave [iv] dari wave C dari wave (A), dimana MDKA berpotensi terkoreksi kembali untuk membentuk wave [v] dari wave C. Adapun arah koreksi MDKA berada pada level 1,000 dan 940.

Sell on Strength: 1,035-1,130