Harga TBS Sawit Riau Turun 4,58 Persen untuk 11 hingga 17 Maret

Bisnis.com, PEKANBARU - Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Provinsi Riau untuk periode sepekan ke depan, 11 hingga 17 Maret 2020, kembali mengalami penurunan pada setiap kelompok umur akibat anjloknya harga minyak mentah.

Defris Hatmaja, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau, mengatakan penurunan harga terbesar pada sawit kelompok umur 10-20 tahun yaitu turun mencapai 4,58 persen dari harga pekan sebelumnya.

"Sehingga harga pembelian TBS untuk periode satu minggu kedepan menjadi Rp1.639,67 per kilogram," kata Defris, seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (11/3/2020).

Defris menjelaskan penurunan harga TBS diakibatkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Dari internal, turunnya harga TBS tertekan akibat penurunan harga jual minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan kernel dari hampir seluruh perusahaan sumber data.

Sementaranitu dari eksternal, anjloknya harga minyak global turut menjadi sentimen negatif terhadap pergerakan harga CPO. Adapun, harga CPO selalu berbanding lurus dengan harga minyak mentah.

“Pasalnya, CPO dapat digunakan sebagai substitusi untuk sumber energi menjadi biodiesel,” jelas Defris.

Lebih lanjut, tercatat harga jual CPO di yang turun di beberapa perusahaan sumber data a.l PTPN V turun sebesar Rp325,80 per kilogram, Sinar Mas Group turun sebesar Rp416,00 per kilogram, Astra Agro Lestari Group turun sebesar Rp388,00 per kilogram, Asian Agri Group turun sebesar Rp314,90 per kilogram, dan PT Citra Riau Sarana turun sebesar Rp216,20 per kilogram dari harga pekan lalu.

Untuk harga jual kernel, Astra Agro Lestari Group mengalami penurunan harga sebesar Rp90,91 per kilogram, Asian Agri Group mengalami kenaikan harga sebesar Rp12,00 per kilogram, dan PT Citra Riau Sarana mengalami penurunan harga sebesar Rp88,97 per kilogram dari harga pekan lalu.

Berikut harga sawit Riau berdasarkan pada periode 11—17 Maret 2020:

Sawit umur 3 tahun Rp 1.210,08/Kg

Sawit umur 4 tahun Rp 1.310,51/Kg

Sawit umur 5 tahun Rp 1.432,00/Kg

Sawit umur 6 tahun Rp 1.466,34/Kg

Sawit umur 7 tahun Rp 1.523,47/Kg

Sawit umur 8 tahun Rp 1.565,48/Kg

Sawit umur 9 tahun Rp 1.602,20/Kg

Sawit umur 10 tahun – 20 tahun Rp 1.639,67/Kg

Sawit umur 21 tahun Rp 1.570,15/Kg

Sawit umur 22 tahun Rp 1.562,28/Kg

Sawit umur 23 tahun Rp 1.555,72/Kg

Sawit umur 24 tahun Rp 1.490,13/Kg

Sawit umur 25 tahun Rp 1.454,06/Kg

