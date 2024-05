IHSG Diproyeksi Lanjutkan Pelemahan, Cermati Saham BRMS, ACES, hingga ISAT

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi masih akan melanjutkan pelemahannya pada perdagangan besok, Kamis (30/5/2024). Beberapa saham menjadi pilihan untuk perdagangan besok seperti BRMS, ACES, hingga ISAT.

Tim Riset Phintraco Sekuritas memperkirakan resistance IHSG akan berada pada level 7.200, dengan support di level 7.100. Phintraco Sekuritas menuturkan secara teknikal, pelemahan IHSG pada Rabu (29/5/2024) menutup peluang pembentukan golden cross pada MACD.

Hal ini menurut Phintraco Sekuritas mengindikasikan potensi pelemahan lanjutan pada IHSG di Kamis (30/5/2024).

"Perhatikan pivot 7.150 sebelum support area 7.080-7.100," kata Phintraco Sekuritas, Kamis (29/5/2024).

Meski demikian, Phintraco Sekuritas memperkirakan peluang technical rebound dapat terjadi di akhir pekan ini (31/5/2024) pasca-rilis data pertumbuhan ekonomi AS.

Ekonomi AS diperkirakan tumbuh lambat di 1,3% secara kuartalan atau quarter on quarter (qoq) di kuartal I/2024, dibandingkan 3,4% qoq di kuartal IV/2023. Data ini berpotensi membangun spekulasi bahwa the Fed akan tetap menjaga peluang pemangkasan di September 2024.

Sebagai informasi, jajak pendapat CME FedWatch Tools menunjukkan penurunan peluang pemangkasan Fed Rate menjadi 41,7% di September 2024. Di sisi lain, peluang dipertahankannya suku bunga acuan semakin besar di 53,7% pada periode yang sama.

Masih dari eksternal, revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok menjadi 5% dari 4,6% di 2024 oleh IMF terindikasi turut memicu capital outflow dari pasar modal Indonesia. Sejalan dengan kondisi tersebut, nilai tukar Rupiah melemah 0,44% ke Rp16.155 per dolar AS di Rabu (29/5/2024) sore.

Adapun top picks Phintraco Sekuritas untuk perdagangan Kamis (30/5/2024) meliputi MNCN, BRMS, ACES, INDF, PGEO, dan ISAT.

