Garudafood Raih Penghargaan ESG Pertamanya di Ajang TrenAsia ESG Award 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Upaya PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk dalam mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, dan Governance (ESG) ke dalam proses bisnis berhasil menghantarkan Garudafood meraih penghargaan ESG pertamanya di ajang TrenAsia ESG Award 2023 kategori The Consumer Cyclical for Sustainability. Penghargaan diterima langsung oleh Head of Corporate Communication and External Relations, Dian Astriana, mewakili Garudafood bertempat di Hotel Raffles Kuningan Jakarta.

Tahun ini, TrenAsia ESG Award mengusung tema "Responsible Investment for a Better Tomorrow" dengan tujuan sebagai ajakan investasi berkelanjutan Gen Z dan Millenials untuk masa depan yang lebih baik, serta meningkatkan kepedulian pelaku usaha untuk menerapkan bisnis yang bertanggung jawab berlandaskan prinsip keberlanjutan.

Penilaian tidak hanya berdasarkan pada kinerja keuangan dan program-program tahunan, namun juga pada komitmen dan konsistensi perusahaan dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Hasil dari penilaian yang telah dilakukan sejak Juni hingga Agustus 2023, dewan juri memutuskan untuk menganugerahkan penghargaan kepada 58 perusahaan.

“Kami menjadikan ini sebagai motivasi bagi perusahaan untuk tetap berkomitmen menjalankan aspek ESG secara berkelanjutan di operasional bisnis kami. Apresiasi ESG ini menjadi suatu kebanggaan dan merupakan persembahan di ulang tahun Garudafood ke-33 yang jatuh pada 31 Agustus, sekaligus momentum untuk memperkuat komitmen Garudafood untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam proses bisnis secara end-to-end dengan memperhatikan aspek ESG untuk menciptakan bisnis berkelanjutan, bertanggung jawab, dan memberikan nilai tambah bagi stakeholders,” ujar Dian Astriana, Head of Corporate Communication and External Relations Garudafood.

Dalam rangka penerapan praktik strategi keberlanjutan, Garudafood saat ini tengah mengembangkan green innitiatives yang fokus pada pengurangan penggunaan energi dan emisi serta menjalankan program energi terbarukan (renewable energy) dan bio massa serta mulai menginisiasi penggunaan kendaraan listrik di unit operasional bisnis Perusahaan.

Selain itu Perusahaan juga melakukan pengurangan penggunaan kertas dan air dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Inisiatif strategis tersebut dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan mengurangi emisi karbon sebagai dampak dari operasional bisnis. Di samping itu, penggunaan material ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip 4R (reduce, reuse, recycle dan return to earth) juga telah diterapkan oleh Perusahaan sebagai bagian dari upaya dalam mengurangi limbah plastik dari produk yang dihasilkan.

