Ini Dia Daftar Nominasi Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2022

Bisnis.com, JAKARTA - Harian Bisnis Indonesia akan menyelenggarakan kembali acara penghargaan kepada perusahaan dan pemimpin perusahaan di sektor keuangan Bisnis Indonesia Financial Award 2022 atau BIFA 2022.

Acara tersebut akan diselenggarakan mulai pukul 13.00 hingga 15.30 WIB pada Kamis (13/10/2022). BIFA 2022 merupakan bentuk penghargaan individu dan perusahaan finansial yang berhasil mencatatkan kinerja cemerlang dan efisiensi tinggi serta konsisten berada dalam koridor praktik berbisnis yang baik.

Secara historis, Bisnis Indonesia Financial Award digelar sejak 2017 dan awalnya merupakan sebuah hasil gabungan dan revitalisasi dari agenda tahunan Bisnis Indonesia Banking Efficiency Award dan Bisnis Indonesia Banking Award.

Acara penganugerahan penghargaan pada tahun ini dibuka oleh pembicara kunci Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara. Selain itu, acara ini akan dihadiri oleh jajaran komisaris dan direksi PT Jurnalindo Aksara Grafika penerbit harian Bisnis Indonesia, para pimpinan lembaga keuangan, akademisi, pemerhati industri keuangan, serta pemangku kepentingan terkait.

Adapun, berikut daftar nominasi penghargaan BIFA 2021 dari sektor perbankan, asuransi, dan multifinance:

PERBANKAN

The Best Performance Bank

Kategori KBMI 4

1 PT Bank Central Asia Tbk.

2 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

3 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

4 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kategori KBMI 3

1 PT Bank Permata Tbk.

2 PT Bank HSBC Indonesia

3 PT Bank UOB Indonesia

4 PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Kategori KBMI 2

1 Citibank N.A.

2 PT Bank DBS Indonesia

3 Standard Chartered Bank

Kategori KBMI 1

1 PT Bank Seabank Indonesia

2 PT Bank IBK Indonesia Tbk.

3 PT Bank Mandiri Taspen



Bank Syariah

1 PT Bank BTPN Syariah Tbk.

2 PT Bank Jabar Banten Syariah

3 PT Bank Mega Syariah

BPD (ASET > Rp30 Triliun)

1 PT Bank DKI

2 PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.

3 PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

4 PT Bank Sulselbar

BPD (ASET > Rp15 Triliun - Rp30 Triliun)

1 PT Bank Aceh Syariah

2 PT BPD Kalimantan Selatan

3 PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo (SULUTGO)

4 PT BPD Sumatera Barat (Nagari)

5 PT BPD Kalimantan Barat

BPD (ASET < Rp15 Triliun)

1 PT BPD Sulawesi Tengah

2 PT BPD Jambi

3 PT BPD Sulawesi Tenggara

4 PT Bank NTB Syariah

5 PT BPD Bengkulu

The Most Efficient Bank

Kategori KBMI 4

1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2 PT Bank Central Asia Tbk.

3 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

4 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kategori KBMI 3

1 PT Bank OCBC NISP Tbk.

2 PT Bank Mega Tbk.

3 PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

4 PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Kategori KBMI 2

1 PT Bank DBS Indonesia

2 Citibank N.A.

3 Standard Chartered Bank

Kategori KBMI 1

1 PT Bank Fama International

2 PT Bank Mestika Dharma Tbk.

3 PT Bank Mandiri Taspen

4 PT Bank Index Selindo

Kategori Bank Syariah

1 PT Bank Mega Syariah

2 PT Bank BTPN Syariah Tbk.

3 PT Bank Jabar Banten Syariah

Kategori BPD (ASET > Rp30 Triliun)

1 PT BPD Jawa Tengah

2 PT Bank Sulselbar

3 PT Bank DKI

4 PT Bank Riau Kepri Syariah

Kategori BPD (ASET Rp15 Triliun - Rp30 Triliun)

1 PT BPD Bali

2 PT BPD Kalimantan Selatan

3 PT BPD Kalimantan Barat

4 PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

5 PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo (SULUTGO)

Kategori BPD (ASET < Rp15 Triliun)

1 PT BPD Jambi

2 PT BPD Sulawesi Tengah

3 PT BPD Sulawesi Tenggara

4 PT BPD Kalimantan Tengah

5 PT BPD Lampung

ASURANSI

The Best Performance Asuransi

Kategori Asuransi Jiwa (ASET > Rp25 Triliun)

1 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

2 PT Axa Mandiri Financial Services

3 PT Asuransi Allianz Life Indonesia

4 PT Indolife Pensiontama

Kategori Asuransi Jiwa (ASET < Rp25 Triliun)

1 PT Avrist Assurance

2 PT Great Eastern Life Indonesia

3 PT BNI Life Insurance

4 PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.

5 PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya

Kategori Asuransi Umum (ASET > Rp3 Triliun)

1 PT Asuransi MSIG Indonesia

2 PT Asuransi Central Asia

3 PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.

4 PT BRI Asuransi Indonesia

Kategori Asuransi Umum (ASET < Rp3 Triliun)

1 PT AIG Insurance Indonesia

2 PT Asuransi Samsung Tugu

3 PT Meritz Korindo Insurance

4 PT Asuransi Buana Independent

5 PT Asuransi Asei Indonesia

MULTIFINANCE

The Best Performance Multifinance Non Go Public (ASET > Rp10 Triliun)

1 Federal International Finance

2 Astra Sedaya Finance

3 Oto Multiartha

4 Bussan Auto Finance

5 Toyota Astra Financial Services

The Best Performance Multifinance Non Go Public (ASET < Rp10 Triliun)

1 BCAFinance

2 Maybank Indonesia Finance

3 Cimb Niaga Auto Finance

4 Komatsu Astra Finance

5 Orix Indonesia Finance

The Best Performance Multifinance Go Public

1 Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

2 Mandala Multifinance Tbk.

3 BFI Finance Indonesia Tbk.

4 KDB Tifa Finance Tbk.

5 Batavia Prosperindo Finance Tbk.

The Most Efficient Multifinance Non Go Public (ASET > Rp10 Triliun)

1 Oto Multiartha

2 Federal International Finance

3 Astra Sedaya Finance

4 Toyota Astra Financial Services

5 Bussan Auto Finance

The Most Efficient Multifinance Non Go Public (ASET < Rp10 Triliun)

1 BCA Finance

2 Maybank Indonesia Finance

3 Komatsu Astra Finance

4 Orix Indonesia Finance

5 Cimb Niaga Auto Finance

The Most Efficient Multifinance Go Public

1 BFI Finance Indonesia Tbk.

2 Mandala Multifinance Tbk.

3 KDB Tifa Finance Tbk.

4 Batavia Prosperindo Finance Tbk.

5 Radana Bhaskara Finance Tbk.

The Best Performance Sekuritas

1 PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia

2 PT Valbury Sekuritas Indonesia

3 PT Sinarmas Sekuritas

4 PT BRI Danareksa Sekuritas

5 PT USB Sekuritas Indonesia

